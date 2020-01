Alessandria: la situazione dopo l’esonero di Scazzola

Alessandria (Red) – Una zona playoff che rischiava lentamente e inesorabilmente di scivolare via tra le mani della squadra dell’ormai ex Mister Cristiano Scazzola (nella foto) esonerato domenica scorsa, delle prestazioni che sembravano di recente un lontano ricordo se confrontate con quelle esaltanti di inizio anno, dove l’Alessandria era fra i migliori attacchi del campionato e navigava nelle prime cinque posizioni. Poi, il match con la Pro Vercelli, quale miglior occasione se non un derby, per risollevare le proprie sorti?

Era arrivata così la vittoria, il ritorno ai tre punti per 2-1 dell’Alessandria, quei tre punti che mancavano da tanto, troppo tempo, per riportarla a pieno in corsa nella zona calda della graduatoria, per sognare i playoff e l’accesso a quella Serie B che manca da tempo immemore, soltanto sfiorata negli ultimi anni. Una chimera, anche quando tre anni fa tutta Italia e oltre confine si parlava solamente dei grigi, per quel miracolo in Coppa Italia, quando si sfidò il Milan a testa alta, soprattutto in uno straordinario match di andata perso di misura.

Da Gregucci a Scazzola ed ora al vice Marco Martini (in attesa della nomina del nuovo Mister), nel segno di una Serie C che non si è mai abbandonata, purtroppo, fra alti e bassi e cocenti delusioni, insieme a qualche rimpianto di troppo. Adesso i piemontesi ci riprovano, lo fanno in un girone di ferro che ha una dominatrice assoluta, quel Monza di Galliani e Berlusconi, che con Brocchi al timone ha già ipotecato il primo posto e dunque l’unica piazza che permette l’accesso diretto al campionato cadetto. Dal secondo al decimo posto è una jungla infernale in cui nove squadre sono pronte a darsi battaglia da qui al prossimo mese di giugno, per provare a strappare l’ultimo pass verso il paradiso. Attualmente, secondo le quote scommesse proposte dagli analisti del campionato di Serie C, sono tre le squadre candidate al secondo posto, precisamente Siena, Novara e Carrarese, mentre l’Alessandria chiude la top ten.

Oggi l’Alessandria ci è pienamente dentro con solo sei punti di distacco dalla terza classificata (e tre dalla quarta), peccato solo che ci siano ben cinque squadre in questi sei punti. Le speranze di play off e promozione sono vive, ma i concorrenti sono tanti, senza considerare Arezzo e Como a due punti. La brutta partita col Renate di domenica scorsa, persa malamente per uno a zero, non offusca la capacità offensiva dei grigi che vantano uno tra i primissimi reparti offensivi dell’intero torneo, cui fa da contraltare però una difesa ancora da registrare, i cui numeri non sono certo quelli di una squadra capace di giocarsi le proprie carte per la Serie B. Il prossimo step è proprio questo, riuscire a coniugare l’ottima fase offensiva ad una compattezza ed equilibrio tra reparti difficilmente trovato in questi primi mesi.