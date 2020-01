Bertram Derthona, arriva un altro ex Junior Casale: ingaggiato Luca Severini

Tortona – Dopo Jamall Sanders un altro innesto per Bertram Derthona nella sessione di mercato invernale.

Il club bianconero ha, infatti, ufficializzato l’arrivo di Luca Severini (nella foto), pure lui come Sanders ex Junior Casale e che ritroverà coach Marco Ramondino.

Ala grande classe ’96, Severini, dopo aver esordito in serie A con Pistoia, è passato alla Novipiù Junior Casale dove ha militato dal 2016 al 2018. Nel 2019 conquista la vittoria in Coppa Italia di A2.

Con la maglia della Nazionale italiana, ha disputato gli Europei Under 18 nel 2014, in Turchia, che assicurarono all’Italbasket la qualificazione ai Mondiali Under 19 dell’anno successivo.

Il giocatore classe ’96 ha giocato anche gli Europei Under 20 nel 2016, manifestazione che si è svolta in Repubblica Ceca.