Ex Ilva, sale la protesta degli autotrasportatori pronti alla linea dura

Novi Ligure – Sale la tensione all’Ex Ilva di Novi dato che oggi scadrà l’ultimatum degli autotrasportatori novesi nei confronti di ArcelorMittal. I servizi resi all’azienda, riguardanti i carichi dei coils d’acciaio destinati in Italia e all’estero, potrebbero infatti interrompersi stamane dopo le sette.

“Aspettiamo ancora il pagamento dei trasporti effettuati dalle imprese del Novese e non solo, per quanto concerne i mesi di ottobre e novembre. I patti stabiliscono che il dovuto deve essere versato dopo 45 giorni ma ciò non è avvenuto. Malgrado questa violazione, vogliamo essere ancora disponibili” ha fatto sapere il delegato dall’associazione nazionale degli autotrasportatori, Luciano Bergadano.

Però i tempi stringono. Oggi, sempre secondo quanto sostenuto da Bergadano, voci di corridoio confermavano che Arcelor MIttal avrebbe iniziato ad eseguire almeno alcuni bonifici bancari.

“Se ciò corrispondesse al vero, considerando le tempistiche bancarie, oggi intorno alle 7 e le 7,30, poco prima di iniziare i carichi allo stabilimento di strada Bosco Marengo, valuteremo se i bonifici ci siano stati. In caso contrario, bloccheremo i servizi a oltranza”.

Insomma linea dura, sottolineata dal fatto che gli operai novesi non si vogliono accontentare di una prima parte di elargizione di bonifici ma pretendono che i versamenti coprano una cifra compresa tra l’80 e il 90% del dovuto.

Le aziende novesi che attendono i pagamenti sul territorio sono 10, comprese le 3 più grandi, Transider, Mcm e Lavagetti e le ditte Camezzana, Bricola, Cama, Dolcino, Consorzio Cnar, Bironi e Gambino.

A queste se ne aggiungono altre che operano a Novi, provenienti prevalentemente da Piemonte, Liguria e Lombardia, ma qualcuna anche da Veneto ed Emilia Romagna.

Solo per quanto riguarda le aziende novesi il credito si aggirerebbe intorno al milione di euro.

Una situazione decisamente “calda” insomma e che sarà valutata stamane quando si riuniranno i responsabili delle aziende per decidere le azioni da intraprendere.