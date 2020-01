“Il borghese gentiluomo” di Molìere in scena al Teatro Alessandrino il 29 gennaio con doppio spettacolo

Alessandria – Mercoledì 29 gennaio, con doppio spettacolo alle 16 e alle 21, si terrà al Tetro Alessandrino, in via Verdi 12, “Il borghese gentiluomo”, commedia in cinque atti del drammaturgo francese Molìere e messa in scena dalla compagnia teatrale “Teatro Viaggiante” di Stefano Micheletti (nella foto), attore e capocomico che sul palco ha già portato autori del calibro di Goldoni, Shakespeare, Lorca, Poe, Feyedeau, Labiche, Pirandello, Guareschi, Merini.

La trama è lineare e semplice: un ricco borghese, il signor Jourdain, sogna di diventare nobile, tra persone prive di autentiche qualità come adulatori e scrocconi, che lo raggirano e assecondano la sua follia, pur di ottenerne un guadagno. E’ circondato dal maestro di musica, di ballo, di scherma, di filosofia e ciascuno di loro ritiene e predica che la propria arte, la propria scienza, è il fondamento primo dell’esser un gentiluomo. A questi si contrappone la moglie, donna estremamente pratica e razionale che cerca di farlo rinsavire. Alla coppia dei Jourdain si aggiungono i rispettivi servitori dei due coniugi: Nicoletta, simpatica e coraggiosa, e Coviello. Ne nasce una farsa, chiassosa e colorata, tipica del teatro comico. Al termine della vicenda Jourdain continuerà a sognare tutto quello che non potrà mai avere, come succede ai grandi personaggi comici del teatro di Molière.

Il ricavato dello spettacolo andrà a parziale favore dell’Aias, Associazione Italiana Assistenza Spastici, sezione di Alessandria.

Costo del biglietto: 20 euro per lo spettacolo delle 16, 23 euro per quello delle 21.

Per chi non avesse ancora il biglietto può telefonare al 331-5987517.