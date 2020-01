Il giudice legge la sentenza di condanna senza aver sentito l’avvocato difensore ed è scontro fra l’associazione magistrati e la camera penale

Asti (Giulia Giraudo) – È scontro tra avvocati e magistrati sul caso della sentenza del 18 dicembre scorso letta in aula prima che fosse data la parola all’avvocato difensore dell’imputato. La Camera Penale subalpina ha inoltrato a tre giudici del Tribunale di Asti una lettera con l’invito a chiedere di cambiare settore e distretto. L’iniziativa della Camera Penale per l’Anm è inaccettabile e gravemente intimidatoria.

“Non spetta ad alcuno, e nemmeno agli avvocati fare pressioni sugli organi costituzionali o istituzionali – ha scritto il procuratore generale del Piemonte, Francesco Saluzzo -. Solo la legge prevede come, quando, e da parte di quale pubblica autorità, è possibile il trasferimento dei magistrati”.

Il reato era pure odioso, ma bisogna capire le circostanze e chi lo ha commesso, col giudice che deve ascoltare tutte le campane per prendere una decisione in merito. Invece al tribunale di Asti pare che qualche giudice abbia letto la sentenza senza prima aver sentito l’avvocato difensore. Forse perchè aveva già deciso? La pena è stata di undici anni comminata ad un padre accusato di violenza sessuale nei confronti del figlio.

“Al Tribunale di Asti – spiega l’associazione di avvocati penalisti presieduta da Alberto De Sanctis – è accaduto l’incredibile. A conclusione di un processo avviato per accertare se sussiste il reato di violenza sessuale contestato ai genitori nei confronti del figlio minore, inizia la discussione finale nel corso della quale prendono la parola il pubblico ministero, il difensore della parte civile e il difensore di uno degli imputati. La discussione in difesa dell’altro imputato viene rinviata ad altra data. Nel corso di quest’ultima udienza – si legge sempre nel comunicato – accade l’abnorme paradosso. Il Tribunale in composizione collegiale rientra in aula e anziché dare la parola alla difesa per la programmata discussione rimane in piedi e, in nome del popolo italiano, dà lettura del dispositivo della sentenza che condanna entrambi gli imputati”.

Dopo la lettura della sentenza il gelo è calato in aula, il pubblico ministero e i difensori sono rimasti senza parole, dopo che la parola è stata tolta al difensore che però è riuscito – stavolta sì – a chiedere al Presidente come fosse possibile emanare una sentenza senza ascoltare tutte le parti in causa. Per tutta risposta il presidente Giancarlo Girolami ha stracciato il foglio sul quale era stato scritto il dispositivo appena letto ed ha invitato l’avvocato a concludere. Ma come, se la sentenza è stata appena letta, come si fa a riaprire il processo per far parlare il difensore? Non è finita poiché, alla fine, il collegio che si era ritirato in camera di consiglio, rientrava dichiarando di astenersi.

Ma, per quanto possibile, c’è dell’altro, perché l’astensione del Tribunale sembra sia stata respinta. Da chi non è dato sapere.

“Questi fatti – commenta la Camera Penale del Piemonte – meritano un doveroso e serio approfondimento sotto molteplici profili […] nelle competenti sedi ma sin d’ora ci consegnano la fotografia dello stato della giustizia nel nostro Paese”.

L’ultima puntata di tutta la vicenda è di qualche giorno fa quando lo stesso giudice Roberto Amerio, nell’occhio del ciclone insieme alle colleghe Claudia Beconi e Giulia Bertolino (tutti e tre nella foto), ha annunciato di aver chiesto il trasferimento alla Corte d’Appello penale di Torino per un’applicazione iniziale di 6 mesi prorogabile di altri sei.

Ma, secondo i bene informati, non finisce qui.