Morte operaio alla cascina Clara e Buona, domani stop di quattro ore per i lavoratori del Terzo Valico

Alessandria – In seguito alla morte di Antonio De Falco, l’operaio di 52 anni travolto e ucciso ieri sera da un camion a Clara e Buona, la cava per il deposito dei materiali di scavo del Terzo Valico al quartiere Cristo di Alessandria, i sindacati di categoria di Cgil, Cisl e Uil di Alessandria e Genova hanno proclamato uno sciopero di quattro ore per i lavoratori impegnati nella realizzazione del Terzo Valico.

Una decisione presa per una tragedia, l’ennesima, che ha ulteriormente gravato il già drammatico bilancio delle morti bianche.

I sindacati chiedono, fermamente, un intervento deciso sul fronte della sicurezza sul luoghi di lavoro.