Nuova sede per il Festival del Giornalismo Alimentare

Torino – Prenderà il via fra un mese il Festival del Giornalismo Alimentare che avrà luogo dal 20 al 22 febbraio 2019 al Centro Congressi del Lingotto in via Nizza 280. Da struttura periferica, il Lingotto è diventato, per T orino, il centro della cultura e delle grandi manifestazioni internazionali: il Centro Congressi ospita congressi e convegni di livello mondiale. Le sale per la parte convegnistica del Festival e gli spazi per laboratori, pranzi e incontri B2B sono moderni e adeguati alle esigenze di un evento sempre più grande, come sta diventando il Festival del Giornalismo Alimentare.

Si tratta inoltre di una location molto comoda, a dieci minuti esatti dal centro e dalla stazione principale di Torino di Porta Nuova e a 15 da quella di Porta Susa. Accanto c’è anche la Stazione Ferroviaria del Lingotto (linee da Roma e Genova) con il sovrappasso dell’Arco olimpico e, soprattutto, ha una fermata della Metropolitana esattamente di fronte: la Fermata Lingotto, capolinea della Linea 1 che passa per le stazioni ferroviarie Alta Velocità di Porta Susa e Porta Nuova. Disponibile proprio davanti alla struttura anche un parcheggio Taxi. Per chi arriva invece con la propria auto, è disponibile un grande parcheggio sotterraneo comodo alla tangenziale.