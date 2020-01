Polizia di Alessandria: controlli serrati nelle zone del centro, più di cento persone identificate

Alessandria – Nell’ambito dell’intensificazione delle attività operative finalizzate alla tutela dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica, il Questore di Alessandria ha disposto, dei servizi straordinari di controllo del territorio, predisposti al fine di intensificare le attività di vigilanza, prevenzione e repressione delle diverse forme di criminalità diffusa e predatoria nonché di atti vandalici che si sono verificati, in particolare, nelle aree di Piazzale Berlinguer, Piazza della Libertà, Piazza Garibaldi ed in ambito ferroviario.

In modo particolare nell’area del parcheggio di Piazzale Berlinguer, zona antistante l’Ospedale, gli agenti non hanno rilevato alcuna presenza di parcheggiatori abusivi e molesti.

Le attività sono state coordinate da personale della Questura di Alessandria, ed hanno coinvolto personale dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia Municipale oltre che la specialità della Polizia di Stato della Sezione Polizia Ferroviaria di Alessandria e da equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine.

Nell’arco di otto giornate, sono state identificate 102 persone, di cui 56 stranieri e 35 con precedenti di polizia e penali. Sono stati controllati, inoltre, dieci veicoli ed è stata fatta una multa.

I controlli proseguiranno, con sistematicità, nelle prossime settimane.