Ruba vestiti al mercato in piazza Garibaldi ma è subito bloccato e arrestato

Alessandria – Aveva rubato ad una bancarella del mercato in piazza Garibaldi e poi si era dato subito alla fuga. Durata, però, poco , perchè interrotta dall’intervento di un Carabiniere di Genova in borghese che lo ha fermato con un placcaggio fino all’arrivo dei colleghi di Alessandria.

L’episodio è avvenuto ieri. Sia il ladro che la vittima hanno 31 anni e sono di origine marocchina.

Il derubato è il titolare di un banco di abbigliamento del cuneese, il ladro è un ragazzo irregolare, già noto alle forze dell’ordine.

Approfittando della distrazione del connazionale, il giovane ha sottratto diversi capi di abbigliamento, fuggendo poi a piedi.

Il derubato si è dato subito all’inseguimento.

Tra i due uomini è scattato un parapiglia e i vestiti sono stati abbandonati. La scena è però avvenuta sotto gli occhi di un carabiniere di Genova che passava dalla piazza a bordo di un’auto condotta dal padre.

Lanciatosi all’inseguimento del ladro, il militare ha bloccato il malvivente in corso Cento Cannoni fino all’arrivo dei colleghi di Bosco Marengo che lo hanno arrestato e messo a disposizione della magistratura per il processo per direttissima