Scoppio cascina a Quargnento: Giovanni Vincenti, davanti al Procuratore Enrico Cieri, si è avvalso della facoltà di non rispondere

Alessandria – È comparso stamane davanti al Procuratore della Repubblica di Alessandria, Enrico Cieri, ma si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Parliamo di Giovanni Vincenti (nella foto), l’uomo accusato di aver provocato l’esplosione della cascina di Quargnento in cui morirono tre Vigili del Fuoco.

Vincenti, in carcere dallo scorso 9 novembre, era accompagnato dai suoi legali, avvocati Laura Mazzolini e Vittorio Spallasso.

L’uomo era stato inchiodato da Carabinieri e Procura quattro giorni dopo la tragica esplosione del cascinale di Quargnento che costò la vita ai pompieri Marco Triches, 38 anni, Antonio Candido, 32 anni, e Matteo Gastaldo 46 anni. Altre tre persone rimasero ferite, i pompieri Giuliano Dodero e Luca Trombetta e il carabiniere Roberto Borlengo.

Il 10 novembre , il Gip, giudice per le indagini preliminari, di Alessandria, Aldo Tirone aveva convalidato il fermo applicando la misura di custodia cautelare in carcere.

Vincenti è accusato di omicidio, lesioni volontarie e disastro doloso. La moglie, Antonella Patrucco, è stata denunciata a piede libero.