A Verona per San Valentino una notte a casa di Giulietta

Verona (Sonia Oliva) – Peluche, cuoricini, fiori, cioccolatini e bigliettini sono ai blocchi di partenza per il 14 febbraio, San Valentino, la giornata dell’amore, festeggiata da innamorati di tutte le età. E cosa c’è di meglio che festeggiare l’amore nella città dell’amore e nella casa simbolo dell’amore eterno? Quest’anno infatti, per la prima volta (dagli anni trenta) la Casa di Giulietta a Verona, tornerà a essere una vera e propria casa anche se solo per la notte del 14 febbraio. Una coppia di innamorati avrà la possibilità unica di trascorrere la notte proprio nella dimora che, con il suo celebre balcone, è diventata simbolo dell’amore eterno. I due innamorati varcheranno le porte dell’edificio e faranno un viaggio indietro nel tempo rivivendo le romantiche atmosfere del racconto di Shakespeare.

Come partecipare

A Casa di Giulietta, ogni anno, vengono recapitate migliaia di lettere. Una tradizione storica (alla quale Verona deve il titolo di Città dell’Amore), tenuta viva dalla ONG Juliet Club, il cui team di volontarie, conosciute come Segretarie di Giulietta, risponde ogni giorno a lettere d’amore provenienti da tutto il mondo. Per aggiudicarsi la possibilità di vincere e trascorrere un San Valentino decisamente diverso, i candidati dovranno scrivere una lettera a Giulietta raccontando la propria storia d’amore e spiegare perché sarebbero gli ospiti perfetti. Le candidature potranno essere inviate sul sito airbnb.com/juliet fino alle 5:59 del 3 febbraio 2020. Si tratta di un progetto di valorizzazione nuovo e originale della Casa di Giulietta e del patrimonio dei musei cittadini” racconta Francesca Rossi, Direttore dei Musei Civici di Verona. “Grazie ai milioni di persone che Airbnb raggiunge tramite la sua piattaforma, potremo dare visibilità internazionale alla Casa Museo e promuovere la visita all’intera rete dei musei e monumenti della città. Con questa iniziativa sperimentiamo una forma di collaborazione pubblico-privato molto interessante per lo sviluppo sostenibile delle iniziative di valorizzazione dei musei.”

Un giorno da protagonisti

I due moderni Romeo e Giulietta saranno dunque protagonisti di un soggiorno indimenticabile. Ad accoglierli nella dimora duecentesca, un maggiordomo personale che li accompagnerà nel salone, dove ad aspettarli una romantica cena a lume di candela preparata per l’occasione dallo chef stellato Giancarlo Perbellini. Prima di ritirarsi per la notte nella camera di Giulietta, dove dormiranno nel Letto di Giulietta, il letto originale utilizzato da Zeffirelli nel film ‘Romeo e Giulietta’, gli innamorati si rilasseranno davanti al camino leggendo e rispondendo ad alcune delle decine di lettere d’amore che Giulietta riceve quotidianamente. “La casa di Giulietta attrae ogni anno milioni di visitatori. La collaborazione con Airbnb ripropone il mito di Romeo e Giulietta in un modo mai visto prima” dichiara Federico Sboarina, Sindaco di Verona.

Il soggiorno

Una visita di Verona ispirata ai luoghi di Romeo e Giulietta. Un tour privato della Casa di Giulietta. La possibilità di leggere e rispondere ad alcune delle più recenti lettere indirizzate a Giulietta dagli innamorati di tutto il mondo. Un incontro con lo chef stellato Giancarlo Perbellini e la degustazione di un menù speciale pensato dallo chef per l’occasione nella sontuosa sala da pranzo di Casa di Giulietta. Una notte nella storica camera da letto di Giulietta, trasformata per l’occasione in un romantico nido d’amore

Una curiosità

Il Letto di Giulietta è stato realizzato dal maestro Renzo Mongiardino e utilizzato nella scenografia del film ‘Romeo e Giulietta’ di Franco Zeffirelli. Il letto è di proprietà di Imperiale World Services ed è esposto nel museo di Casa di Giulietta.