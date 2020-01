Con una carta clonata hanno rubato a un camionista tortonese ventimila litri di gasolio: arrestati

Tortona – L’Unità Gamma, azienda tortonese specializzata in servizi di intelligence e sicurezza, ha fatto arrestare due stranieri che rubavano carburante.

Ieri sera, intorno alle sette e mezza, la sala operativa di Unità Gamma è stata informata da un cliente autotrasportatore di Tortona di un ammanco di oltre 20 mila litri di carburante diesel.

Il cliente ha riferito che molto probabilmente gli erano state clonate le carte carburante e, in effetti, da un approfondito controllo dei tabulati di scarico delle stesse schede è emerso che i rifornimenti avvenivano tutti le sere tra le otto e mezza e le undici e mezza in due precisi distributori: uno tra Voghera e Pavia e uno a Castel San Giovanni, in provincia di Piacenza. I

Il titolare dell’Unità Gamma, Davide Grillo, ha informato un ispettore del Commissariato di Voghera che ha disposto un controllo nei due distributori.

A mezzanotte e mezza circa due stranieri sono stati colti in flagrante mentre tentavano di rubare il carburante con le carte clonate.