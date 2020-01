Fra Arcelor Mittal e gli autotrasportatori novesi è tregua anche se momentanea

Novi Ligure – Alla fine c’è stata una tregua tra Arcelor Mittal e gli autotrasportatori novesi.

Questi ultimi, nel vedere perlomeno gli acconti dei mesi di ottobre e novembre versati in banca, hanno deciso, ieri mattina, di caricare l’acciaio dell’ex Ilva di Novi e di non attuare i blocchi.

Insomma, protesta sospesa, almeno al momento.

“Come Fai non sappiamo quanti associati abbiano effettivamente percepito l’acconto e se siano tutti soddisfatti. La comunicazione dell’azienda è generica ma prendiamo atto, per ora, della buona volontà dimostrata. Il 31 gennaio ci riuniremo insieme alle altre associazioni dei trasporti per valutare come procedere” ha dichiarato il segretario provinciale della Federazione Autotrasportatori Italiani, Giorgio Guaraglia.

L’attenzione, comunque, resta alta anche perché, aspetto non certo secondario, ciò che fondamentalmente vorranno capire gli autotrasportatori è se il saldo nei loro confronti sarà completato.

Il problema, però, è che “non sappiamo ancora con chi rapportarci a livello amministrativo, perché non abbiamo interlocutori tra chi deve pagarci. Speriamo che l’incontro del 31 gennaio risolva almeno questo aspetto” ha affermato l’autotrasportatore Alberto Bricola.