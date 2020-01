Grigi, Pierpaolo Bisoli nuovo possibile mister

Alessandria – Cominciano a circolare i primi nomi in casa Alessandria Calcio per quanto concerne l’allenatore, dopo il recente esonero di Cristiano Scazzola.

Tra i vari candidati quello, al momento, più accreditato sarebbe Pierpaolo Bisoli (nella foto), ex grigio nella stagione ‘87/’88.

Da allenatore Bisoli vanta un palmares prestigioso: due promozioni in serie B con Cesena e Padova e una promozione in serie A sempre coi romagnoli. In carriera ha anche allenato nel massimo campionato guidando Cesena, Cagliari e Bologna.

Nella sua ultima esperienza ha guidato il Padova.