La ristorazione è il fiore all’occhiello del Bel Paese

Milano (Sonia Oliva) – Italiani, popolo di Santi, poeti e… golosoni. La passione degli italiani per la buona cucina, infatti, non accenna a diminuire. Anzi. Basta dare un’occhiata al rapporto 2019 della Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi per notare come il settore della ristorazione stia attraversando una stagione estremamente dinamica. Gli italiani investono di più, e lo fanno in modo sempre più mirato, cercando la miglior qualità dei prodotti locali e un servizio attento alla sostenibilità ambientale.

Pizza e brioche scandiscono la giornata degli italiani

Sono ben cinque milioni gli italiani che ogni giorno fanno colazione e pranzano in uno dei 148.000 bar sparsi nel Bel Paese mentre sono poco meno di 10 milioni gli italiani che cenano al ristorante almeno due volte alla settimana. Un vero e proprio esercito che, nel 2018, ha speso, tra bar e ristoranti, 84,3 miliardi di euro, l’1,7% in più in termini reali rispetto all’anno precedente. Ottantasei milioni di euro è invece la cifra spesa nel 2019. La ciliegina sulla torta d’un decennio che ha visto i consumi degli italiani spostarsi al di fuori delle mura domestiche. Tra il 2008 e il 2018, infatti, l’incremento reale nel mondo della ristorazione è stato del 5,7%, pari a 4,9 miliardi di euro, a fronte di una riduzione di circa 8,6 miliardi di euro (salita a 8,9 milioni di euro nel 2019) dei consumi alimentari in casa.

Una marcia in più per un comparto che si muove all’interno di un quadro niente affatto semplice, con un 2019 che ha visto il moltiplicarsi di forme di concorrenza sleale nel mondo del food.

Quando la cucina è cultura

“Il mondo della ristorazione – sottolinea il presidente di Fipe Lino Enrico Stoppani (nella foto) – è un grande asset della nostra economia e un patrimonio, anche culturale, del Paese. Negli ultimi 10 anni, nonostante la crisi, gli italiani hanno speso sempre di più per mangiare fuori casa, riducendo la spesa in casa. Merito di un’offerta che cresce in termini di segmentazione dei format commerciali, di qualità dell’offerta gastronomica e di professionalità. I milioni di turisti che arrivano in Italia mettono proprio bar e ristoranti tra le cose che maggiormente apprezzano”. Una performance che consente al mercato italiano della ristorazione di diventare il terzo in Europa, dopo quelli di Gran Bretagna e Spagna, e che ha ricadute positive sull’intera economia italiana. Ogni anno, infatti, la ristorazione acquista prodotti alimentari per un totale di 20 miliardi di euro, andando a creare un valore aggiunto superiore a 46 miliardi, il 34% del valore complessivo dell’intera filiera agroalimentare.

Donne al comando

Secondo l’ultimo censimento disponibile, sono 336.000 le imprese della ristorazione attualmente attive: 112.441 gestite da donne e 56.606 da giovani under 35. Sono infine 45.000 le imprese che hanno soci o titolari stranieri. Nel mondo della ristorazione l’occupazione rimane stabile rispetto allo scorso anno (1,2 milioni di dipendenti di cui il 52% donne) ma sul lungo periodo mostra un’impennata notevole, soprattutto rispetto agli altri settori dell’economia nazionale. Nel decennio 2008-2018, i posti di lavoro, misurati in unità di lavoro standard, in bar e ristoranti sono cresciuti del 20%, a fronte di un calo dell’occupazione totale del 3,4%.

“Quello della ristorazione – prosegue Stoppani – non è un settore dove si vive di rendita, come dimostra l’altissimo turnover imprenditoriale. I preoccupanti tassi di mortalità delle imprese confermano che ascolto del mercato e innovazione sono processi fondamentali per il successo”.

Sviluppo vuol dire anche selezione

Luci e ombre che incombono su un settore dove esistono diverse criticità. Il 25% dei ristoranti chiude dopo un anno. Dopo 3 anni abbassa le serrande quasi un locale su due, mentre dopo 5 anni le chiusure interessano il 57% di bar e ristoranti. Un dato che emerge dalle piaghe dell’abusivismo commerciale e della concorrenza sleale. Nei centri storici si è impennato il numero di paninoteche, kebab e take-away di ogni genere (+54,7%), mentre sono diminuiti i bar (-0,5%). Il pubblico esercizio deve fare i conti con una concorrenza ormai fuori controllo. Crescono soprattutto le attività senza spazi, senza personale, senza servizi, soprattutto nei centri storici delle città più grandi. “Un fenomeno – commenta il Presidente Stoppani – che dipende da una molteplicità di fattori: i costi di locazione sono diventati insostenibili, il servizio richiede personale e il personale costa, gli oneri di gestione, a cominciare dalla Tari, sono sempre più pesanti. La scorciatoia è fatta da attività senza servizio, senza spazi e con personale ridotto all’osso, ed è favorita da politiche poco lungimiranti delle amministrazioni locali che consentono a tutti di fare tutto senza il rispetto del principio ‘stesso mercato, stesse regole’ che per noi è alla base di una buona e sana concorrenza. La disparità di condizioni non genera soltanto concorrenza sleale, ma finisce per impoverire il mercato stesso, la sicurezza dei consumatori e la qualità delle nostre città”.