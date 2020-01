L’Alessandria rialza la testa e batte il Gozzano in attesa dell’annuncio del nuovo mister

Gozzano (Gozzano 0 Alessandria 1) – L’Alessandria riparte dal dopo-Scazzola con una vittoria che, sicuramente, ha portato un po’ di fiducia nell’ambiente grigio.

A Gozzano, recupero della prima giornata di ritorno del campionato di serie C girone A, la truppa mandrogna ha conquistato tre punti che fanno morale e classifica. 1-0 grazie alla rete di Casarini anche se il Gozzano, da parte sua, è stato sprecone non riuscendo a finalizzare diverse occasioni avute nel corso del match.

Parte meglio l’Alessandria che al quarto d’ora ha una buona occasione con Eusepi che aggancia di destro un lancio dalle retrovie e prova la girata di destro ma Figliomeni devia fuori.

Al 22’ ancora Eusepi, in area, prova la deviazione vincente al volo su un calcio d’angolo, sfiorando il palo.

Al 25’ mandrogni ancora vicini al gol con Arrighini che sfrutta al meglio un cross di Eleuteri andandoci di testa, il portiere del Gozzano, Crespi, compie un vero miracolo deviando la sfera sulla traversa.

Il Gozzano si sveglia alla mezz’ora con Fedato che serve un’invitante palla per Pozzebon. Il numero 9, di destro, non inquadra la porta facendo tirare un sospiro di sollievo ai Grigi.

Prima della fine della prima frazione di gioco, l’Alessandria va ancora vicina al gol con Eusepi che calcia a botta sicura da distanza ravvicinata ma trova sulla sua strada Palazzolo che devia mentre il Gozzano si deve letteralmente mangiare le mani per la ghiotta occasione avuta da Pozzebon che, a pochi metri dalla linea di porta, calcia clamorosamente fuori dallo specchio graziando una difesa dei Grigi distratta nella circostanza.

Nella ripresa l’Alessandria passa in vantaggio all’8’: tiro cross su punizione dalla trequarti di Casarini, Cosenza si getta sulla traiettoria e, pur non toccando la sfera, inganna il portiere Crespi che si fa bucare.

Il Gozzano non ci sta e va vicino al gol con Tomaselli che, però, incrocia sulla propria strada un super Valentini.

Al 63′ arriva il primo cambio nei grigi: fuori capitan Gazzi e dentro Cazim Suljic.

Al 71’ altra occasione gettata al vento da Pozzebon: su una punizione da lontano di Fedato arriva la sponda di Uggè sul secondo palo per Pozzebon che, da pochi passi, calcia al volo e ancora una volta non inquadra la porta, graziando di nuovo i mandrogni.

Nel finale mister Martini effettua altri cambi, Chiarello, al posto di Di Quinzio, Arrighini e Casarini sostituiti da Sartore e Castellano.

L’Alessandria regge e, al triplice fischio, può esultare per una vittoria che riporta serenità, in attesa dell’annuncio del futuro mister.

Gozzano (3-5-2): Crespi; Uggé, Figliomeni, Rizzo; Tumminelli, Guitto (34’st Bukva), Gemelli (34’st De Angelis), Palazzolo (42’st Spina), Tomaselli; Pozzebon, Fedato. A disp: Fiory, Rolle, Samba, Salvestroni, Dumancic, Rabuffi, Vono, Secondo, Zucchetti. All: Soda

Alessandria (3-5-2): Valentini; Dossena, Cosenza, Prestia; Eleuteri, Casarini (40’st Castellano), Gazzi (18’st Suljic), Di Quinzio (31’st Chiarello), Celia; Eusepi, Arrighini (40’st Sartore). A disp: Crisanto, Sciacca, Gilli, Gerace, Gjura, Pandolfi, M’Hamsi. All.: Martini

Arbitro: Carrione di Castellamare di Stabia

Gol: st 9′ Casarini

Ammoniti: Gazzi, Figliomeni, Cosenza per gioco falloso, Tomaselli, Rizzo, Arrighini per proteste

Recuperi: 0+5.