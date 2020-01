Tragico schianto tra Castelnuovo Scrivia e Sale: un morto e un ferito grave

Sale – Tragico incidente stradale ieri sera, poco dopo le otto, sulla strada provinciale 85 che da Castelnuovo conduce a Sale. Il bilancio è di un morto e di un ferito grave.

Lo schianto, frontale, si è verificato tra una Renault Megane, condotta da un nordafricano di cui al momento non si conoscono le generalità, e una Golf alla cui guida si trovava una ragazza di 24 anni di Valenza.

Un urto violentissimo: quando sono arrivati i soccorsi per l’uomo non c’era più niente da fare, le lesioni sono risultate fatali. La ragazza è stata invece trasportata all’ospedale di Alessandria in codice rosso.

Sul posto, oltre ai medici del 118, anche i Carabinieri.

La dinamica esatta dell’incidente è ancora al vaglio degli inquirenti ma, secondo una prima ricostruzione, pare che la Megane, a causa dell’alta velocità, abbia sbandato andando a finire sulla corsia opposta, scontrandosi, poi, con la Golf condotta dalla ventiquattrenne.