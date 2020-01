Tre rapine in centro a Casale nel giro di un giorno: è caccia al responsabile

Casale Monferrato – Tre rapine nello stesso giorno, ieri martedì 21 gennaio, a Casale Monferrato, la prima in piazza Venezia, la seconda al Mercato Pavia e la terza in via Leardi, vicino alla stazione ferroviaria.

Il primo caso alle tre del pomeriggio. Un uomo ha scippato una donna vicino a piazza Venezia.

In base alle prime informazioni raccolte, il malvivente ha strappato la borsa all’anziana e si è poi rapidamente allontanato. L’uomo non ha estratto armi.

Nel secondo caso la vittima è stata una donna di circa 50 anni che, erano circa le sei e mezza del pomeriggio, aveva appena parcheggiato la macchina in piazza Castello. Scesa dall’auto, è stata avvicinata da un uomo che le ha puntato contro una pistola intimandole di consegnargli il portafoglio. L’uomo è poi fuggito con un bottino di 50 euro.

Il terzo caso si è verificato in via Leardi, nelle vicinanze della stazione ferroviaria, intorno alle sette.

Un uomo ha bloccato due anziane signore e a una di loro ha strappato via la borsetta per poi allontanarsi in bici.

Immediata la reazione dei Carabinieri che hanno setacciato le zone con quindici pattuglie anche per le modalità di azione del malvivente.

Nel corso della notte gli accertamenti dei militari, guidati dal capitano Christian Tapparo, sono proseguiti con alcune perquisizioni per raccogliere indizi utili all’identificazione del rapinatore.

Al vaglio anche possibili analogie con la rapina avvenuta nella notte tra sabato 11 e domenica 12 gennaio in piazza Castello, quando una giovane di venticinque anni era stata presa a pugni in faccia e rapinata da un uomo che aveva poi fatto perdere rapidamente le proprie tracce.