È un film di genere drammatico, guerra del 2019, diretto da Sam Mendes, con George MacKay e Dean-Charles Chapman. Uscita al cinema il 23 gennaio 2020. Durata 110 minuti. Distribuito da 01 Distribution.

Il film, diretto da Sam Mendes, racconta un anno cruciale della Prima guerra mondiale, il 1917, dal punto di vista di due giovani caporali britannici, Schofield (George MacKay) e Blake (Dean-Charles Chapman). Appartengono entrambi all’ottavo battaglione e prima di essere camerati, sono innanzitutto amici. Non stupisce quindi che vengano scelti proprio loro due, insieme, per portare a termine un’ardua missione: attraversare l’ostile territorio nemico per consegnare un messaggio a un battaglione di 1600 uomini, tra cui il fratello di Blake, Joseph (Richard Madden). Così facendo, impedirebbero ai soldati di cadere in una trappola mortale, ordita dai nemici tedeschi. L’impresa è al limite del possibile, perché il tempo per svolgerla è poco e il territorio da attraversare è impervio. La loro rotta è a sudest e il loro equipaggiamento base è fornito anche di mappe e torce. I due soldati dovranno raggiungere il battaglione accampato nei pressi di Écouste e consegnare l’avvertimento del generale Erinmore (Colin Firth) al colonnello Mackenzie (Benedict Cumberbatch).

I due si imbarcano in quella che sembra una missione suicida, nella quale i Tedeschi e il tempo sono i loro nemici giurati. Nonostante la loro amicizia venga messa a dura prova dalle difficoltà incontrate lungo il cammino, Blake e Schofield riusciranno a consegnare il messaggio prima che sia troppo tardi?

Data di uscita:23 gennaio 2020

Genere: Drammatico, Guerra

Anno:2019

Regia: Sam Mendes

Attori: George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong, Andrew Scott, Richard Madden, Colin Firth, Benedict Cumberbatch, Claire Duburcq, Teresa Mahoney, Daniel Mays, Adrian Scarborough, Justin Edwards, Anson Boon



Megaplex Stardust Tortona

dal 23 gennaio 2020

SALA 1

da Lunedì a Venerdì

20:30 – 22:50

Sabato

17:40 – 20:30 – 22:50

Domenica

15:20 – 17:40 – 20:30 – 22:50

Paese: Gran Bretagna, USA

Durata:110 min

Distribuzione:01 Distribution

Sceneggiatura: Sam Mendes, Krysty Wilson-Cairns

Produzione: Amblin Partners, Neal Street Productions