A Bergamo nigeriano ferma treno di pendolari e picchia il capotreno

Bergamo (Cristina Gauri per Primato Nazionale) – I fatti risalgono al primo pomeriggio di lunedì 20 gennaio. Lo straniero si trovava a viaggiare sul regionale partito da Brescia e diretto a Milano. Poco dopo le 14, i pendolari a bordo del treno avvertono nettamente la brusca fermata del treno, poco prima di raggiungere la stazione di Romano. Il capotreno, accorso tempestivamente nel vagone da cui era partita la richiesta di arresto, si è ritrovato davanti il ragazzone nigeriano che fumava beffardamente una sigaretta, incurante del divieto. U.P., queste le iniziali dell’uomo, era privo di documenti di identità e sprovvisto del titolo di viaggio. È bastato che il controllore gli chiedesse le generalità perché la furia dell’africano esplodesse, sfociando in un’aggressione. Due pattuglie della polizia locale di Romano di Lombardia, a cui il nigeriano ha fornito generalità false, sono arrivate sul posto dopo la chiamata. Da una serie di controlli nel database delle forze dell’ordine s’è risaliti alla reale identità dell’uomo, che ha svariati precedenti per rapina ed è destinatario di un decreto di espulsione. Domiciliato a Milano e da poco uscito dal carcere di Busto Arsizio è in realtà senza fissa dimora. Per U.P. sono scattate le denunce per violazione della legge sull’immigrazione, per aver fornito false generalità e per l’interruzione di un servizio pubblico. Dopo l’arresto le forze dell’ordine hanno trasferito il nigeriano in un centro per il rimpatrio di Bari, in attesa dell’espulsione.