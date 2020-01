Addio uomo! Gonne, ballerine, borsette sono il nuovo trend delle passerelle “maschili”

Parigi (Ilaria Paoletti) – Stile ed eleganza, portamento, la giusta dose di eccentricità: dimenticatevi di tutto questo. Sulle passerelle parigine e milanesi dell’alta moda per l’uomo di oggi sfila il disagio. I maggiori designer europei e non, infatti, si stanno adoperando affinché il maschio si trasformi in una donna – e anche vestita male.

Un primo segnale di questa inquietante tendenza c’è stato alla sfilata maschile di Yves Saint Laurent a Malibu il 6 giugno; bellissimi ragazzi hanno calcato la passerella in leggiadri pantaloni stile harem di seta fluttuante. La orrida tendenza è arrivata quindi nelle sfilate europee, dove i designer più importanti le collezioni primavera estate 2020, nella settimana della moda uomo di Parigi, hanno abbracciato un’estetica da loro stessi definita “non binaria”. Qualche volta abbiamo visto donne sfilare accanto ai ragazzi – e non c’è niente di male, anche perché è roba che si fa dagli anni novanta senza rivendicare diritti inesistenti.

Borsette e ballerine

Lo stilista di Louis Vuitton, Virgil Abloh, ha proposto uomini addobbati con motivi floreali, in tonalità pastello, con ampie gonne plissettate lunghe fino al pavimento. Kim Jones, da quando ha preso le redini di Dior Homme l’anno scorso, sostiene che i millennial non seguano le stesse regole degli uomini che li hanno preceduti. Arrivano quindi sete trasparenti, raso, gioielli audaci e borsette. Adams Bode,designer emergente dell’anno ai Cfda Awards all’inizio di questo mese a Parigi, per la sua prima sfilata ha ideato una varietà di scarpette da ballo per uomo. Thom Browne ha aperto il suo spettacolo con un ballerino e drag queen vestito in un elaborato tutù.

I guai di “casa nostra”

A casa nostra (letteralmente, perché parliamo delle sfilate di Milano) Gucci ci mette del suo: Alessandro Michele, mente creativa dietro il marchio toscano, nella sfilata autunno inverno 2021 ha portato sulla passerella uomini dallo sguardo tetro e vestiti come scolarette, che indossano traumatici “sandali con gli occhioni” da baby punkabbestia, truccati come Siouxsie Sioux post concerto, pinocchietti che urlano vendetta indossati su sandali da frate francescano. Si, la moda è provocazione ma è anche una forma d’arte fatta di misure, canoni, riferimenti culturali e artistici, di studio dei modelli. Mettiamo da parte geni come David Bowie e persino il nostro Renato Zero: lustrini e pailettes sul palco erano tutti parte di un processo creativo – nessuno dei due ha mai rivendicato alcuna appartenenza.

Lavaggio del cervello gender

Ciò che ci stanno propinando gli stilisti della nuova generazione, invece, è solo un tentativo di rendere socialmente accettabile una certa idea di gender, partendo da assunti estrosi e ridicoli che, piano piano, in una forma mediata e impercettibile, giungeranno sui nostri marciapiedi. Perché il lavaggio del cervello funziona così e, spesso, viene reso ancor più inattaccabile dalla scusa della moda come forma “d’arte”. Il nostro Gianni Versace, stilista di rottura, dichiaratamente gay come molti di questi nuovi “genietti”, diceva delle sue origini: “Reggio Calabria è il regno dove è cominciata la favola della mia vita: la sartoria di mia madre, la boutique d’Alta Moda. Il luogo dove, da piccolo, cominciai ad apprezzare l’Iliade, l’Odissea, l’Eneide, dove ho cominciato a respirare l’arte della Magna Grecia”. I riferimenti di Versace erano alti, quasi irraggiungibili. Un po’ ci mancano.