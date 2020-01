Chiodi fa dietrofront e fa approvare la raccolta differenziata del “Metodo Contarina”

Tortona (Maria Ferrari) – Alla fine niente più inceneritore – pardon, termovalorizzatore – nelle zone del tortonese in quanto, a partire da lunedì 3 febbraio a Tortona partirà il nuovo sistema di raccolta differenziata dei rifiuti, ovvero il tanto famigerato “Metodo Contarina”. Si comincia dalle aree artigianali ed industriali per poi allargarlo alla città. Per ora, ogni attività produttiva, in base alle esigenze, riceverà i bidoni per la raccolta delle frazioni di organico, carta, plastica, vetro e indifferenziata. Bidoni che dovranno essere messi in strada per lo svuotamento solo se pieni, e solo nei giorni e orari di raccolta, ritirando il contenitore entro la giornata, dopo lo svuotamento. Ma allora perché additare il “Metodo Contarina” come quello più costoso ed inefficace, al punto che Chiodi & C., insieme a Cabella & Perocchio di Novi, erano lanciati verso la realizzazione dell’inceneritore. Cosa è successo di tanto importante per cui il Comune di Tortona ha cambiato idea? Insomma, la scelta iniziale e scellerata di gettare i rifiuti dentro un forno gigantesco che doveva bruciare tutto per produrre, forse, acqua calda, è stata accantonata a vantaggio dei tortonesi che non dovranno respirare diossina.

Si ritorna, dunque, per quanto concerne la raccolta dei rifiuti, a più miti consigli, soprattutto nelle aree industriali che da tempo subiscono il fenomeno che è stato chiamato “migrazione del rifiuto”, per cui alcuni tortonesi portavano la loro rumenta in quelle aree per scaricarla abusivamente. Il “Metodo Contarina” è più democratico – anche se il sindaco Federico Chiodi (nella foto) e il suo scudiero Fabio Morreale non l’avevano capito – perché ognuno si tiene per sé la sua rumenta.

Ad inizio settimana sono iniziate le consegne dei kit di contenitori e del materiale informativo ad aziende e famiglie che si trovano all’interno delle aree industriali. Giovedì 30 gennaio, alle 18, nella sala Romita del municipio, ci sarà l’incontro informativo coi cittadini. Sarà presente Gestione Ambiente per approfondire i contenuti e il funzionamento del nuovo metodo. Anche se Gestione Ambiente continua a raccontare la favola del termovalorizzatore. Delle due l’una: o non dice la verità sul il “Metodo Contarina”, o non la dice sul termovalorizzatore.

A Tortona sembra non vogliano tornare indietro perché ad inizio aprile inizieranno le utenze per i privati dove i cassonetti per l’indifferenziata avranno una speciale calotta per misurare peso e volume del rifiuto.