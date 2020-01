Da Amag Spa

Alegas, offerta speciale dedicata ai tifosi dell’HSL Derthona: da lunedì 27 gennaio Luce+Gas a prezzi imbattibili e, in omaggio, un gadget dei Leoncelli. Domenica al Fausto Coppi in distribuzione le cartoline!

“Abbiamo rinnovato con entusiasmo la presenza al fianco dell’HSL Derthona, alle prese con una straordinaria scalata nel mondo del calcio di casa nostra. E da quest’anno abbiamo deciso di sostenere non solo la società, ma anche tutti i tifosi dei Leoncelli, destinando loro un’offerta davvero super conveniente luce+gas, con tanto di gadget della squadra del cuore (fino ad esaurimento scorte)”.

Paolo Arrobbio, Presidente del Gruppo AMAG, e Andrea Innocenti, amministratore unico di Alegas, sono particolarmente soddisfatti per aver messo a punto, in collaborazione con l’HSL Derthona, una proposta indirizzata a chi frequenta il Fausto Coppi.

E’ Andrea Innocenti a spiegare nel dettaglio la formula: “Oltre ad essere sponsor della squadra per tutto il campionato, presenti allo stadio con un nostro striscione in grande evidenza, quest’anno ai tifosi tortonesi vogliamo offrire qualcosa di più. Per questo tutti coloro che domenica 26 gennaio saranno sugli spalti del Fausto Coppi a sostenere i Leoncelli nella sfida interna con il Vanchiglia 1915, troveranno una cartolina con la nostra offerta speciale: sarà sufficiente presentarsi con quella in mano, a partire dal giorno successivo, al nostro sportello di Corso Montebello 29 a Tortona (tel. 0131/868446 – 335/6349996) e sottoscrivere l’offerta integrata luce+gas per ricevere in omaggio uno splendido gadget dell’HSL Derthona, scegliendo cappellini, sciarpe e molto altro”.

Attenzione però: conviene davvero affrettarsi, perché il gadget è riservato ai primi cento tifosi che sottoscrivono l’offerta¯ (o la ampliano, ovviamente, se già sono clienti gas o luce): e i primi ovviamente potranno anche scegliere l’omaggio che preferiscono, in un assortimento maggiore.

Offerta valida dal 26 gennaio 2020 al 30 giugno 2020.

E’ il Presidente dell’HSL Derthona, Fabio Toso, a concludere: “Anche quest’anno siamo impegnati in una corsa di vertice straordinaria, spalla a spalla con il Saluzzo e con altre squadre attrezzatissime. Il Girone B dell’Eccellenza è insidioso e competitivo, ci confrontiamo con avversari di valore, ma come al solito, grazie anche a chi ci sostiene come Alegas, ce la mettiamo tutta. Tra le tante iniziative ci fa piacere offrire ai nostri supporters, in collaborazione con Alegas e le sue proposte, i gadget della loro squadra del cuore.”