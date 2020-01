Polemica su “Il Gelso”

Il PD vede fantasmi e attribuisce frasi a Forza Italia che non ha mai detto o scritto. Sulla questione riguardante l’Hospice Il Gelso e l’Associazione F. Minetti non abbiamo nulla da aggiungere rispetto alla buona considerazione che abbiamo dell’importanza della struttura e dell’azione positiva del volontariato. Le polemiche inutili non fanno parte del nostro modo di fare.

Piercarlo Fabbio

(coordinatore comunale Forza Italia)