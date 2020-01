Da Hong Kong a Saluzzo, la cucina piemontese vince

Milano (Sonia Oliva) – Dopo il successo del Castellana Restaurant a Hong Kong, lo chef stellato Marco Sacco e l’imprenditore Matteo Morello tornano a giocare in casa con la formula vincente dell’alta cucina piemontese. Il loro nuovo ristorante si chiamerà Castellana San Giovanni e aprirà domani, 24 gennaio, a Saluzzo (Cuneo) in una location unica che rappresenta uno dei più prestigiosi patrimoni storici italiani: l’antico monastero di San Giovanni. Un ambiente suggestivo risalente al XV secolo capace di evocare atmosfere cariche di storia e bellezza, accoglierà gli ospiti che potranno apprezzare una cucina raffinata e permeata di passione, esperienza e innovazione, con una cura estrema nella scelta delle materie prime. “Il territorio di Saluzzo offre prodotti di alta qualità agroalimentare – racconta Matteo Morello – e l’obiettivo di ristorante sarà proprio quello di portarli in tavola, valorizzandoli attraverso la rinomata cucina dello Chef Marco Sacco. Per me – prosegue l’imprenditore piemontese – è una grande emozione, dopo anni di esperienza all’estero, poter tornare a investire nel mio Paese e nel mio territorio con questo nuovo ristorante che spero possa diventare un punto di riferimento per l’alta cucina piemontese e non solo”. Pochi piatti, ricchi di contenuto, racconto e cultura. L’idea dello chef è appunto quella di valorizzare l’immenso patrimonio culinario che va dalle valli del Monviso, del Po e del Varaita, fino alle valli Grana e Maira, culle del Castelmagno e del Grana. “Da Hong Kong – afferma Marco Sacco – dove la migliore rappresentazione dell’alta cucina piemontese è stata apprezzata da un pubblico internazionale e sempre affamato di novità, la sfida di Castellana arriva a Saluzzo, città che ha ispirato e continua a ispirare la mia cucina e il progetto imprenditoriale di Matteo. Si tratta d’una tappa importante che rappresenta l’inizio d’un percorso ben più ampio. Vogliamo infatti replicare il modello Castellana nelle grandi città del mondo”. Ad affiancare lo chef in questa avventura, Enrico Degani, già executive chef al Castellana di Hong Kong, un giovane talento piemontese che dirigerà i giochi in cucina con l’obiettivo di replicare il successo del format asiatico mentre per la scelta dei vini, il team di questo nuovo progetto di cui fa parte anche l’imprenditore saluzzese Ganfranco Devalle, si è affidato a Mirko Galasso, un altro giovane talento piemontese. Una curiosità: il nome Castellana prende ispirazione dalla maschera femminile tipica del Carnevale di Saluzzo, paese di origine di Matteo Morello, e vuole rappresentare il forte legame con questo territorio e con le sue tradizioni popolari.