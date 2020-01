Jojo Rabbit

È un film di genere commedia, drammatico del 2019, diretto da Taika Waititi, con Roman Griffin Davis e Thomasin McKenzie. Uscita al cinema il 16 gennaio 2020. Durata 108 minuti. Distribuito da Walt Disney Italia / 20th Century Fox.

Il film, diretto da Taika Waititi, è la storia di un dolce e timido bambino tedesco di dieci anni, Jojo Betzler (Roman Griffin Davis), soprannominato “Rabbit”, appartenente alla Gioventù hitleriana durante i violenti anni della Seconda guerra mondiale.

Siamo nella Germania del 1944, il padre di Jojo è al fronte in Italia, mentre sua madre, Rose (Scarlett Johansson), si prende cura di lui, dopo la morte della sorella. Il bambino trascorre le sue giornate in compagnia di Yorki, il suo unico vero amico, e frequentando un campo per giovani nazisti, gestito dal capitano Klenzendorf (Sam Rockwell). Sebbene sia considerato strambo dai suoi coetanei, il ragazzo si sente un nazista avvantaggiato perché ha un amico immaginario molto particolare: una versione grottesca e caricaturale di Adolf Hitler (interpretato dallo stesso regista del film Taika Waititi). Jojo odia gli ebrei, nonostante non ne abbia mai visto uno, è fermamente convinto che sia giusto ucciderli.

La sua visione nazista del mondo cambia completamente quando scopre che sua madre nasconde in soffitta una ragazza ebrea (Thomasin McKenzie). Da questo momento in poi Jojo dovrà fare i conti con i dubbi sorti riguardo il nazionalismo e in questo dissidio interiore verrà aiutato soltanto dal suo amico immaginario Adolf.

Data di uscita:16 gennaio 2020

Genere: Commedia, Drammatico

Anno:2019

Regia: Taika Waititi

Attori: Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie, Taika Waititi, Scarlett Johansson, Sam Rockwell, Rebel Wilson, Alfie Allen, Stephen Merchant

Paese: Germania, USA

Durata:108 min

Distribuzione: Walt Disney Italia / 20th Century Fox

Sceneggiatura: Taika Waititi

Fotografia: Mihai Malaimare Jr.

Montaggio: Tom Eagles, Yana Gorskaya

Musiche: Michael Giacchino

Produzione: Czech Anglo Productions, Piki Films, Defender Films, Fox Searchlight Pictures