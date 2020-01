Tragedia nel Cuneese, pensionato sessantenne muore schiacciato contro un muretto da un trattore

Sommariva Perno – Un pensionato di 60 anni, Battista Bertolusso, ha perso la vita ieri pomeriggio, intorno alle tre e mezza, travolto da un trattore in manovra.

La tragedia è avvenuta nel Cuneese, a Sommariva Perno, in località Sappelletto. L’uomo era andato ad aiutare un amico, titolare di un’azienda agricola, per caricare delle ramaglie.

A un certo punto, secondo le prime ricostruzioni da parte del personale dello Spresal e dei Carabinieri, mentre l’amico stava facendo una manovra, non ha visto che Bertolusso si era posizionato dietro il trattore, schiacciandolo contro un muretto.

Immediata la richiesta di soccorsi, ma l’équipe del 118 ha solo potuto constatare il decesso.

Non è ancora chiaro, al momento, quale fosse il rapporto di lavoro tra il deceduto e il conducente del mezzo agricolo: l’ipotesi più accreditata è quella di un semplice aiuto dato volontariamente ad un conoscente da parte del pensionato.

Battista Bertolusso lascia la moglie Paola e i figli Stefano e Mario, dipendenti della Tecnoedil di Alba, La salma è stata composta nella camera mortuaria del cimitero di Sommariva Perno.

L’uomo era volontario della Pro loco del paese e donatore di sangue Fidas.

Con la tragedia di ieri a Sommariva Perno, salgono a due i morti sul lavoro in otto giorni nella Granda.