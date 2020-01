Andrea Montanino: Cdp Venture Capital potrebbe investire sulla logistica

Alessandria – Su cosa deve puntare, adesso, il Nord Ovest, e dunque anche Alessandria e la sua provincia che si trova al centro del triangolo Torino-Milano-Genova, per poter tornare ad avere un ruolo trainante nell’economia nazionale?

La risposta ha provato a darla Andrea Montanino (nella foto), già direttore esecutivo del Fmi e adesso nuovo capo economista di Cassa Depositi e Prestiti, Cdp, che ha parlato in occasione di Spazio Imprese-Focus Territori, evento dedicato al Nord Ovest d’Italia che si è recentemente tenuto a Genova.

“Su settori industriali come l’automotive, che possono offrire opportunità di sviluppo territoriale, se inseriti in una filiera internazionale; sul sistema integrato portualità-logistica; sulle risorse naturali e culturali che hanno margini di crescita significativi in termini di flussi turistici; sull’alta formazione”.

Ma gli strumenti a disposizione sono adeguati per poter davvero contribuire ad una reale crescita del Paese?

“Cdp dispone di strumenti molteplici – ha detto Montanino – che vanno dalla finanza per la Pubblica Amministrazione, al sostegno delle infrastrutture e delle imprese, finalizzato anche alla loro internazionalizzazione. Inoltre, sul tema del venture capital può contare sulla neonata Cdp Venture Capital e sta realizzando una rete di nuove sedi sul territorio. Cassa – ha spiegato il responsabile economico di Cassa Depositi e Prestiti – non è più solo una struttura finanziaria, ma un promotore in grado di coinvolgere soggetti privati per iniziative di politica economica nazionale. La sfida di Cdp è diventare un polo aggregatore anche della finanza privata al servizio di progetti che abbiano un impatto sullo sviluppo. Con l’ultimo piano industriale – ha concluso il manager – Cassa ha fatto un cambio di passo e i frutti si vedono. L’obiettivo è fare sistema, anche con le società che rientrano nell’universo Cdp, per contribuire a far crescere l’Italia, garantendo al contempo la migliore gestione del risparmio postale di 27 milioni di italiani”.