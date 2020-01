Eternit Bis: Stephan Schmidheiny sarà processato per omicidio volontario plurimo

Casale Monferrato – Stephan Schmidheiny (nella foto), l’ultimo proprietario dell’Eternit sarà processato per omicidio volontario plurimo di 392 casalesi, di cui 62 ex lavoratori Eternit, vittime dell’amianto, nell’ambito del processo Eternit Bis.

La decisione è giunta oggi pomeriggio poco dopo le quattro. Il giudice dell’udienza preliminare, Fabrizio Filice, ha così accolto le richieste dei pubblici ministeri Gianfranco Colace e Francesco Alvino.

Il processo si svolgerà a Novara, in Corte d’Assise. La prima udienza è fissata per il 27 novembre 2020.