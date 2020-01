Grigi: Angelo Gregucci è il nuovo mister, ufficializzato il suo ritorno

Aggiornamento: ora è ufficiale. Angelo Gregucci è il nuovo allenatore dell’Alessandria. La notizia è apparsa oggi pomeriggio sul sito del club mandrogno che ha sottolineato come “il suo profondo legame con i Grigi e la sua lunga esperienza ci guideranno verso traguardi importanti”.

Alessandria – Dopo le voci circolate, la settimana scorsa, sull’arrivo di Pierpaolo Bisoli, un nuovo nome si è fatto strada, in queste ultime ore, per quanto concerne il nuovo allenatore dell’Alessandria Calcio.

Si tratterebbe, in realtà, di un ritorno perché il nome che sta circolando è quello di Angelo Gregucci (nella foto).

Un indizio che potrebbe suffragare questa indiscrezione arriva direttamente da Salerno. La rescissione del contratto che ancora legava Gregucci alla formazione amaranto si è già concretizzata questa mattina.

Gregucci si era seduto sulla panchina dei Grigi nel settembre 2015, subentrando a Giuseppe Scienza.

Con Gregucci al timone la compagine mandrogna si era resa protagonista di una splendida cavalcata in Tim Cup culminata con la semifinale contro il Milan.

In campionato la squadra si qualificò ai playoff per poi essere però eliminata al primo turno dal Foggia.