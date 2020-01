La quarantunenne Ambra Pregnolato trovata morta in casa a Valenza con ferite alla testa

Valenza – Tragedia oggi a Valenza, nel primo pomeriggio, intorno all’una e mezza.

Una donna di 41 anni, Ambra Pregnolato (nella foto tratta dal suo profilo Facebook), è stata trovata priva di vita all’interno del suo appartamento in viale Carlo Alberto Dalla Chiesa 5.

A dare l’allarme il marito, Fabio Tedde, che, rientrando a casa, l’ha trovata senza vita. La donna era riversa a terra, in sala, con vistose ferite al capo. Indossava slip e maglia.

L’uomo ha dapprima avvisato i vicini e poi il 118 che, una volta arrivato sul posto, ha constatato il decesso della donna.

Immediata la telefonata ai Carabinieri. Sul posto hanno lavorato i Carabinieri di Valenza e del Nucleo operativo di Alessandria alla presenza del comandante provinciale colonnello Michele Lorusso, del comandante del Nucleo Investigativo colonnello Giuseppe Di Fonzo, del comandante della Compagnia carabinieri Claudio Sanzò e del sostituto procuratore Alessio Rinaldi.

La donna presentava ferite alla testa riconducibili a cause violente. Qualcuno potrebbe, dunque, averla percossa con un corpo contundente o afferrata e scaraventata a terra.

Ambra Pregnolato aveva una bambina di 12 anni, faceva la maestra d’asilo al Camurati di Valenza ed era un’attivista del Movimento Cinque Stelle.