Tre rapine in un giorno a Casale Monferrato: fermato un trentaquattrenne, ora in carcere a Vercelli

Casale Monferrato – I Carabinieri della compagnia di Casale Monferrato avrebbero individuato un uomo di 34 anni, residente in città e già noto alle forze dell’ordine, quale autore delle tre rapine avvenute martedì 21 gennaio.

L’uomo, al momento, è in carcere a Vercelli ed è in attesa della convalida del fermo.

Gli episodi si erano verificati dal primo al tardo pomeriggio di martedì: il primo in via Vidua dove una signora anziana era stata scippata dalla borsa e cadendo aveva battuto la testa contro un portone, il secondo al parcheggio del Mercato Pavia, vittima una quarantottenne che aveva appena parcheggiato e, infine una pensionata che passeggiava con un’amica in via Leardi.

A questi tre episodi c’è da aggiungere anche l’aggressione con rapina ai danni di una venticinquenne avvenuta nella notte tra sabato 11 e domenica 12 gennaio in piazza Castello.