A fuoco uno stabile abbandonato in via Palermo ad Alessandria: due persone finite all’ospedale in codice rosso

Alessandria – Intervento dei Vigili del Fuoco, nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 gennaio, nel quartiere Europa ad Alessandria per domare un incendio che è divampato in uno stabile abbandonato in via Palermo.

All’interno, i pompieri hanno tratto in salvo una donna portandola fuori con l’autoscala, passando dal balcone perché le scale erano impraticabili a causa del fumo. Al secondo piano hanno poi trovato il suo compagno, tratto anche lui in salvo.

Entrambi sono stati trasportati all’ospedale in codice rosso a causa della quantità di fumo respirata.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, giunti anche loro sul posto assieme al 118, l’incendio sarebbe partito dal piano terra del condominio abbandonato dove sarebbero state incendiate delle masserizie. Le fiamme hanno poi coinvolto tutto lo stabile.

Ancora da chiarire se il fuoco sia stato acceso dai due per scaldare quell’ambiente, oppure se sia stato appiccato da qualcun altro. Sembra, comunque, che l’innesco sia stato volontario.