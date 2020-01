Maestra uccisa, arrestato un uomo: ha confessato

Valenza – Ha confessato l’omicidio di Ambra Pregnolato, la maestra d’asilo di 41 anni madre di una ragazzina di 12, trovata morta ieri, con ferite alla testa, nella sua casa di Valenza. L’uomo, che è stato fermato dai carabinieri, è crollato dopo l’interrogatorio: lo conferma il procuratore di Alessandria. Si tratterebbe di una persona conosciuta sia dalla vittima che dalla sua famiglia. Il movente sarebbe passionale. Dal pomeriggio di ieri i carabinieri hanno ascoltato numerosi testimoni, a partire dal marito, che ha trovato la donna morta al rientro a casa dal lavoro, condomini, amici, parenti e conoscenti. Verifiche da parte di inquirenti e investigatori su telefoni e spostamenti. Stamane i militari del Ris avevano perquisito un appartamento in via Alessandro Volta, a pochi chilometri dall’abitazione della Pregnolato. La vittima era un’attivista storica del Movimento 5 Stelle di Valenza: “Era una maestra d’asilo, una madre, una persona da sempre impegnata a migliorare la vita della sua comunità – si legge in un post sul Blog del Movimento – Era un’amica con cui abbiamo condiviso tante battaglie per i valori in cui crediamo. Perdere un’amica è sempre doloroso, ma le circostanze della sua scomparsa lasciano sgomenti”.

Foto Ansa