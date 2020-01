Alessandria poco attenta e l’Olbia, al “Moccaggatta”, agguanta il pareggio nei minuti finali

Alessandria (Alessandria 3 – Olbia 3) – Inizia con un pareggio casalingo, avversario l’Olbia, la prima partita dell’Alessandria del neomister Gregucci.

Al “Moccagatta” Eusepi e compagni devono davvero mangiarsi le mani per un 3-3 figlio di un calo di concentrazione fatale, soprattutto nei minuti finali del match, contro una formazione sarda mai doma.

Buona la partenza dei mandrogni: al quarto minuto, sugli sviluppi di un corner, la palla carambola sui piedi di Arrighini. La conclusione da ottima posizione dell’attaccante grigio è però parata di piede da Crosta.

Reazione dei sardi al quarto d’ora: bel tiro di Giandonato che si spegne di poco a lato della porta difesa da un Valentini fino a quel momento spettatore non pagante.

Con il passare dei minuti la grinta dei Grigi diminuisce e l’Olbia prende coraggio: ad eccezione di un tiro di Celia parato dal portiere ospite, non si registrano occasioni da gol.

La ripresa, invece, ha tutt’altro ritmo e l’Alessandria passa in vantaggio al 5’: dopo una bella cavalcata lungo la fascia sinistra, Celia lascia partire un cross che Casarini deposita di testa in rete, siglando il secondo gol consecutivo dopo quello decisivo di Gozzano.

I Grigi raddoppiano su calcio d’angolo: Casarini trova Eusepi sul secondo palo, che di testa porta a due i gol di vantaggio.

Primo cambio, poi, nelle file dell’Alessandria con Gazzi prende il posto di Chiarello.

L’Olbia reagisce e trova la rete del 2-1 con il neoentrato Biancu al 23’.

Al 78′ entrano Di Quinzio e Sartore al posto di Suljic e Arrighini e al 79′ Eusepi, con un sinistro implacabile a incrociare sul palo lontano, porta il match sul 3-1.

L’Olbia, però, non si demoralizza e, dopo due minuti, accorcia nuovamente le distanza con Altare sugli sviluppi di una palla ferma.

Poi, al 90’, la beffa con Pennington. Sulla punizione di Giandonato il numero 13 trova il tiro vincente, complice anche una deviazione decisiva della retroguardia grigia, portando la sfida sul definitivo 3-3.

Alessandria (3-5-2): Valentini; Dossena, Cosenza, Sciacca (42’st Prestia); Eleuteri, Casarini, Suljic (33′ Di Quinzio), Chiarello (20’st Gazzi), Celia; Eusepi, Arrighini (33’st Sartore). A disp: Marietta, Gilli, Castellano, Gerace, Gjura, Pandolfi, Crisanto, M’Hamsi. All: Gregucci

Olbia (3-5-2): Crosta; La Rosa, Gozzi (41’st Verde), Altare: Demarcus (12’st Biancu), Lella (12’st Mastino), Giandonato, Pennington, Pisano (31’st Zugaro); Parigi (12’Cocco), Ogunseye. A disp: Van Der Want, Della Bernardina, Vallocchia, Pitzalis, Belloni. All: Brevi

Arbitro: Longo di Paola

Reti: st 5′ Casarini, 18′ e 34′ Eusepi, 24′ Biancu, 37′ Altare, 45′ Pennington

Ammoniti: Demarcus, Altare, Arrighini,Mastini, Verde per gioco falloso, Pennington per proteste

Calci d’angolo: 5-4

Recuperi: 0+4