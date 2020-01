Il Casale soffre ma ottiene una vittoria importantissima: Nerostellati a due punti dalla vetta

Bra (Bra 2 – Casale Fbc 3) – Importante vittoria esterna per il Casale che, a Bra, 21° giornata del campionato di serie D girone A, conquista tre punti d’oro in ottica promozione.

Una vittoria che in trasferta mancava da Ghivizzano, in cui per settanta minuti il Casale è stato pressoché perfetto per poi rischiare, a causa dei due rigori concessi agli avversari, di lasciarsela sfuggire.

Sugli scudi, per i Nerostellati, il portiere Tarlev che, a match praticamente scaduto, ha salvato il risultato con un miracoloso intervento.

Ora la classifica sorride davvero ai monferrini che si portano a soli due punti dalla capolista Prato che ha pareggiato in casa della Caronnese. La serie C non è più un miraggio ormai.

La cronaca del match.

Casale in vantaggio al 23’: Di Renzo crossa per Poesio, colpo di testa che sbatte sulla traversa arriva Coccolo che, sempre di testa, mette alle spalle di Bonofiglio.

Il Casale è decisamente padrone del campo e, dopo una bella occasione avuta da Di Lernia al 25’, gran tiro dalla distanza e gran parata di Bonofiglio, raddoppia al 41’: Poesio recupera il pallone sulla trequarti, vince un contrasto con Cuoco e con un preciso diagonale infila Bonofiglio.

Nella ripresa è ancora il Casale ad avere in mano il pallino del gioco tanto che, al 6’, Di Renzo è atterrato in area avversaria. Rigore, sul dischetto si presenta ma la conclusione è neutralizzata da Bonofiglio.

Al 15’ il Casale triplica: punizione dalla destra di Di Lernia, inzuccata vincente di Cintoi.

Proprio quando il match sembra essere messo totalmente in ghiaccio, arriva la reazione del Bra.

Al 24’ la prima rete dei langaroli: Cintoi atterra Casolla in area. L’arbitro indica il dischetto ed è lo stesso Casolla che s’incarica della batutta: Tarlev ci arriva ma l’attaccante giallorosso è pronto per il tap in.

Poi ancora un rigore per i cuneesi per un fallo su Campagna: Casolla realizza, firmando la sua personale doppietta.

Al 41′ Bra vicino al clamoroso pari ancora con Casolla, prodigioso tuffo di Tarlev che salva la porta nerostellata.

Non succede, poi, più nulla. Al triplice fischio il Casale può esultare per una vittoria sofferta ma che proietta i monferrini sempre più in alto.

La vetta dista, ora, solo due punti.

Bra: Bonofiglio, Olivero, Ciccone (39’st Marchisone),Rossi, Tos (37’pt Brancato),Cuoco (1’st Petracca),Tuzza (27’st Ghidinelli),Capellupo, Casolla, Campagna, Spera. A disp.: Pietropaolo Novallet, Magnaldi, Masina, Vergnano, Bosio. All.: Daidola.

Casale Fbc (4-2-3-1): Tarlev; Bianco, Cintoi, Pinto, Mullici (21’st Fabbri); Todisco, Di Lernia; Coccolo (44’st El Khayary),Poesio, Vecchierelli (15’st Sadouk, 33’st Lamesta),Di Renzo (43’st Cappai). A disp: Hoxha, Pisanello, Brugni, Buglio A. All.: Buglio F.

Arbitro: Catanzaro di Catanzaro.

Reti: 23’pt Coccolo (C),41’pt Poesio (C),15’st Cintoi (C),24’st e 32’st Casolla (B) rig.

Ammoniti: Rossi, Cuoco, Brancato, Casolla, Ghidinelli (B); Cintoi, Vecchierelli, Todisco (C).

Espulsi: Rossi (B)

Recuperi: 2+7.