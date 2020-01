Il femminicidio non è un fenomeno prettamente italiano

Red – Dopo il delitto di Valenza in cui una maestra d’asilo di 41 anni è stata uccisa a martellate in testa dall’amante; dopo l’omicidio-suicidio avvenuto all’Hospice “Il Gelso di Alessandria”, dove un pensionato di 79 anni ha freddato la moglie di 72 malata terminale, sparandole, per poi rivolgere l’arma su se stesso uccidendosi con un colpo alla tempia, è opportuno capire meglio cosa stia succedendo in Italia e nella nostra provincia, a proposito del fenomeno del femminicidio. È proprio vero che è in crescita? Impossibile affermarlo, come affermare il contrario, senza dare un’occhiata alle statistiche.

Sul femminicidio la situazione in Italia è tra le migliori

Secondo l’Istat le donne vittime di omicidio volontario nell’anno 2016 in Italia sono state 149, lo 0,48 per 100.000 donne. Malgrado le cautele che le comparazioni internazionali richiedono, si può affermare che tale incidenza sia contenuta in rapporto al contesto europeo: tra i 22 Paesi dell’Unione europea per i quali si hanno a disposizione dati recenti (Grafico 1), si osservano valori inferiori solo nel caso del Lussemburgo e dell’Austria (0,36 e 0,39 omicidi per 100.000 donne, rispettivamente).

Prendendo in considerazione solo le donne, si osserva una situazione sostanzialmente simile a quella della popolazione nel suo complesso (Grafico 2).

Il fenomeno non si aggrava ma resta

La serie storica degli omicidi per genere (Grafico 3) mostra come siano soprattutto gli omicidi di uomini a essere diminuiti in circa 25 anni (da 4,0 per 100.000 maschi nel 1992 a 0,9 nel 2015), mentre le vittime donne di omicidio sono diminuite in modo meno significativo (da 0,6 a 0,4 per 100.000 femmine).

Il diverso andamento degli omicidi di uomini e donne ha dunque radicalmente modificato il rapporto tra i sessi. Per i maschi, sebbene l’incidenza degli omicidi si mantenga tuttora sempre nettamente maggiore rispetto alle femmine, i progressi sono stati molto visibili. Per le donne, che partivano da una situazione molto più favorevole, la diminuzione nel tempo ha invece seguito ritmi molto più lenti, fino ad arrestarsi. Il calo differenziale nel periodo tra i due sessi è stato favorito anche dalla contrazione degli omicidi legati alla criminalità organizzata, che coinvolgono – esclusivamente o quasi – gli uomini.

In generale al Sud ci si ammazza più che al Nord

L’analisi del dato regionale per il periodo 2014-2016 rileva una scarsa corrispondenza tra le graduatorie regionali dei tassi di omicidio dei maschi e delle femmine (Grafico 5).

Nel triennio considerato, per i tassi di omicidio di vittime maschi si collocano al di sopra della media nazionale (che è pari a 1,0 per i maschi) in cinque regioni, tutte del Mezzogiorno. Per le donne, non corrispondono invece, regioni geograficamente contigue. Il valore massimo (0,7) è assunto in Calabria, Umbria e Toscana, mentre per le altre regioni il tasso decresce gradualmente, dallo 0,6 della Campania fino ai valori più bassi, nella provincia autonoma di Bolzano (0,1) e nel Molise e nella Valle d’Aosta, dove non si sono verificati omicidi di donne nel triennio. È interessante notare le differenze nelle distribuzione dei tassi a livello regionale, ove si considerino il totale degli omicidi di donne, o solo quelli perpetrati dal partner (attuale o precedente). Vi sono infatti regioni caratterizzate da valori elevati per gli omicidi come la Calabria, la Campania e la Sardegna, che invece per gli omicidi del partner si collocano in posizione intermedia.

Da chi sono uccise le donne?

Le donne sono uccise soprattutto nell’ambito familiare o da conoscenti. Nel 2016, nella metà dei casi l’omicidio di una donna è stato commesso dal partner o dall’ex partner (51,0%), nel 22,1% dei casi da parte di un parente, nel 6,0% dei casi da un conoscente. Gli sconosciuti sono invece il 14,1% e per un residuo 6,7% gli omicidi di donne risultano ancora di autore non identificato. Invece, nello stesso anno, solo il 2,8% dei maschi è stato ucciso dal partner o dall’ex partner, il 13,1% da un altro parente e l’8,0% da un conoscente. Questo significa che per gli uomini in meno di un quarto dei casi (23,9%) vittima e autore si conoscevano prima dell’omicidio: sono infatti alte le quote degli omicidi di uomini commessi sia da un autore sconosciuto alla vittima (38,6%) sia da parte di un autore non identificato (37,5%).

Per le donne la famiglia è il contesto più rischioso

Questi dati confermano ciò che era già ampiamente noto: per le donne l’ambito familiare è il meno sicuro. Negli ultimi dieci anni (Grafico 4), gli omicidi di donne ad opera del partner (marito, convivente, fidanzato) o dell’ex partner variano tra un minimo del 39,0% nel 2010 al quasi 55,0% nel 2014.

Se insieme a questi casi si considerano anche gli omicidi commessi da altri parenti, risulta che mediamente due omicidi di donne su tre (68,9%) sono avvenuti in ambito familiare e che, negli ultimi tre anni, questa quota ha rappresentato circa i tre quarti degli omicidi di donne (gli omicidi in cui l’autore non è stato identificato sono stati conteggiati come esterni alla famiglia).

Foto web da quicosenza.it