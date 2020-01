Motivi di natura passionale dietro il delitto di Ambra Pregnolato: ha confessato l’uomo fermato dai Carabinieri, è il quarantaseienne Michele Venturelli

Valenza – Sono arrivate ad una svolta decisiva le indagini sulla morte di Ambra Pregnolato, l’insegnante valenzana di 41 anni trovata morta venerdì, nel primo pomeriggio, dal marito nella sua abitazione di viale Carlo Alberto Dalla Chiesa con diverse ferite alla testa.

Nella serata di sabato, al termine di un lungo interrogatorio condotto dal Pubblico Ministero, assistito dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale e della Compagnia di Alessandria, i Carabinieri hanno proceduto al fermo di Michele Venturelli (nella foto tratta da Facebook), 46 anni, amico di famiglia della vittima, nei cui confronti erano stati via via raccolti, sin dalle prime ore dalla scoperta del delitto, molteplici, univoci e concordanti elementi di responsabilità in ordine all’omicidio.

L’uomo, sin dalle prime ore del mattino di sabato, era finito nel mirino dei militari in quanto si era allontanato dall’abitazione di parenti dove aveva momentaneamente trovato accoglienza, facendo perdere le proprie tracce.

Venturelli era stato poi trovato nel primo pomeriggio ad Alessandria, ferito, sui binari della ferrovia, nelle vicinanze del ponte Tiziano.

Sentendosi braccato dai Carabinieri che stavano già perquisendo l’abitazione di Valenza in cui viveva con il padre e la sorella, l’uomo, verosimilmente in preda al rimorso, aveva tentato il suicidio gettandosi sotto un treno.

Trasportato all’ospedale di Alessandria, non in pericolo di vita, Venturelli è poi stato interrogato da Magistrato e Carabinieri fornendo piena confessione.

Un delitto commesso per motivi di natura passionale.

Secondo quanto raccontato agli inquirenti, dopo un litigio dovuto a un ripensamento sulla loro relazione, Venturelli ha estratto un martello, che aveva con sé in uno zaino per risolvere un problema meccanico della bicicletta, e con questa arma ha colpito violentemente e ripetutamente Ambra Pregnolato alla testa.

Poi, riacquistata la lucidità, ha cercato di ripulirsi e di cambiare i propri vestiti con quelli del marito della donna.

Uscito dall’appartamento, era tornato a casa, si era fatto una doccia ed era uscito nuovamente per disfarsi del martello utilizzato per colpire la donna e degli abiti che prima aveva indosso, intrisi di sangue.

Ora Venturelli, ricoverato in ospedale ad Alessandria, si trova in stato di fermo, piantonato dai Carabinieri.