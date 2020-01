Anche qui da noi il mix di assistenza agli anziani pubblica e privata presenta le prime crepe

Alessandria (Max Corradi) – Il metodo consociativo Lombardo fra pubblico e privato per la cura degli anziani sta vivendo un periodo difficile. Qui in Piemonte ci dibattiamo fra l’agonia delle Ipab che non riescono ad assumere la snellezza delle aziende vere e proprie, come vorrebbe la Regione, in quanto è stata loro imposta la contabilità doppia (finanziaria e economica) che pretenderebbe imprese sane e operative al 100%, cosa impossibile per gli insufficienti contributi pubblici alla cura degli anziani malati (come l’altra grande Associazione di categoria l’Anaste da dieci anni denuncia) e una gestione miope delle Commissioni di Vigilanza delle Asl che per motivi di clientelismo politico tengono aperte strutture fatiscenti che fanno dumping, cioè concorrenza sleale ai presidi privati che hanno investito centinaia di milioni di euro per modernizzarsi. Tornando in Lombardia c’è da dire che non si rispettano più gli accordi col privato perché sono stati tagliati i finanziamenti promessi. Mancanza di fondi? Crisi di sistema? Mala gestio? Intanto l’Uneba (associazione imprenditoriale maggioritaria in Lombardia) lancia un inascoltato allarme. Speriamo di avere presto in redazione gli alessandrini a capo di Confcommercio Salute (la nuova e promettente organizzazione del settore che celebra il 7 febbraio a Genova il primo congresso) per sentire il loro parere, anche su voci preoccupanti che riguardano la nostra provincia, in particolare a proposito di un investimento monstre d’un noto imprenditore astigiano per una nuova Rsa nel casalese che ha già superato il limite di Legge dei posti ordinari di residenza per anziani, mentre si registra una carenza sempre più grave di posti letto per pazienti vegetativi o ad altissimo livello di assistenza che rende impossibile ogni speranza per le famiglie.