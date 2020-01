Bertram Derthona fa suo il derby della provincia con Novipiù Casale

Voghera – Derby palpitante quello andato in scena ieri tra Bertram Derthona e Novipiù Casale. Alla fine, ad avere la meglio, è stata la Bertram che ha fatto suo il match 74-70.

La squadra di coach Ramondino è partita subito bene, chiudendo il primo quarto sul +10 ma la reazione rossoblu è stata immediata e proficua. All’intervallo lungo, infatti, il vantaggio bianconero si era ridotto ad appena un punto.

Decisivo, per Derthona, il neoacquisto Sanders, che ha messo a segno quattro punti che hanno fatto la differenza, strappando anche il rimbalzo difensivo dopo la tripla sbagliata dallo juniorino Roberts.

Sanders chiude la sua prima gara da leone con una doppia doppia da 13 punti e 10 rimbalzi. Doppia doppia anche per Grazulis, con 20 punti e 15 rimbalzi. Ottimo impatton anche dell’altro volto nuovo, in casa Bertram, Luca Severini, a 13 punti.

Per la Novipiù Casale quattro giocatori in doppia cifra: Roberts (16), Sims (14), Martinoni (12) e Valentini (13). Derthona ha dominato a rimbalzo, con 53 palloni strappati sotto canestro rispetto ai 37 della Junior.