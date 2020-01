Da Comune di Alessandria

Provvedimenti viabili

Lavori edili presso il fabbricato in piazza Valfrè angolo via Machiavelli – 28 gennaio 2020

Per permettere lo svolgimento dei lavori edili presso il fabbricato ubicato in piazza Valfrè angolo via Machiavelli, dalle ore 8 alle ore 18 del 28 gennaio 2020, in via Machiavelli, nei pressi dei civici 27/33, sarà posto in atto un restringimento della carreggiata con occupazione di una corsia di transito con contestuale istituzione di un senso unico alternato regolato da movieri e/o da apposito impianto semaforico funzionante per tutto il periodo dei lavori, limitando il senso unico alternato nello spazio comprendente l’esecuzione dei suddetti lavori edili. Contestualmente verrà istituito il divieto di fermata in via Machiavelli, nel tratto compreso tra piazza Valfrè e via Faà di Bruno ambo i lati della carreggiata.

Dalle ore 8 alle ore 18 del 28 gennaio 2020 sono istituiti il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in piazza Valfrè, nel tratto compreso tra via Machiavelli e via XXIV Maggio, ambo i lati della carreggiata.

Processione Aux Flambeaux’- 11 febbraio

Per permettere il transito della processione Aux Flambeaux in occasione della Solennità della Beata Vergine di Lourdes che avrà luogo il giorno 11 febbraio 2020, con partenza alle ore 21 dalla Chiesa dell’Ospedale Civile Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di via Venezia e arrivo alle ore 22 circa alla Cattedrale di piazza Giovanni XXIII, dalle ore 21 e sino al termine della processione prevista per le ore 22 circa, durante il passaggio del corteo le strade facenti parte e/o interferenti con lo stesso potranno essere temporaneamente inibite alla circolazione, secondo il seguente percorso:partenza dalla Chiesa dell’Ospedale Civile Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo divia Venezia, via San Pio V (contromano), via Dante, anello viabile di piazza della Libertà lato Palazzo Ghilini (contromano), via Parma, piazza Giovanni XXIII.