Alessandria Calcio: se ne va l’attaccante Akammadu

Alessandria – Dopo gli ingressi di Di Quinzio e Eleuteri, e l’arrivo del neomister Gregucci, si registra un’uscita in casa Alessandria Calcio.

Si tratta di Franklyn Akammadu (nella foto), attaccante italo-nigeriano di 21 anni approdato alla corte di patron Di Masi un anno fa dopo aver vestito le maglie di Cesena, Fermana, Prato e Tranmere Rovers.

Di seguito il comunicato emesso dal club grigio: “Si è chiuso in queste ore il rapporto professionale che legava l’Alessandria Calcio e il calciatore Franklyn Akammadu. A Frank un ringraziamento per l’impegno profuso e un in bocca al lupo per il prosieguo di carriera.”