Il Clima, arma di distrazione di massa che serve a non parlare, per esempio, delle guerre in corso

di Giusto Buroni – Da un personale sondaggio, deduco che, fra le accuse che gli muovono i ragazzini dei movimenti ambientalisti, quella che più colpisce l'”uomo della strada” è di essere “sprecone”. Secondo me ci si arriva per esclusione, dato che anzitutto l’uomo della strada, da una certa età in poi autolesionista, vuole essere accusato di qualcosa (perché, pentendosi e rimediando, desidera, prima di morire, dare un contributo al salvataggio del “pianeta”), ma poi scopre che la maggior parte delle accuse sono poco comprensibili e, quando comprese, “improbabili”, perché per esempio gli impedirebbero perfino di respirare per non emettere Co2. E allora riconosce che qualche volta nella vita ha “sprecato” e che non gli costa troppo (niente, alla mia età) non farlo più, per poter affrontare con la coscienza a posto il “giudizio di Greta Thunberg” (visto scritto così, fa più paura di “Santa Inquisizione”; per fortuna Trump non sa cosa sia e procede tranquillo).

Cari ragazzini censori, iniziamo a non sprecare cibo

Cominciamo allora a esaminare la definizione di “spreco” ricavata da qualche autorevole vocabolario e troviamo (Sabatini-Coletti): “consumo eccessivo, scriteriato, inutile” (a.1873). Insisto con l’uomo della strada perché mi dia un esempio pratico e comune di “spreco”, aspettandomi il racconto di un pranzo luculliano finito in vomito o diarrea, che permetterebbe di passare all’argomento oggi di moda di “spreco alimentare”: infatti si sente dire da anni che, secondo le solite statistiche finanziate dallo Stato, oltre un quarto degli alimenti acquistati dagli Italiani finisce tra le immondizie; allora, perché non inserire anche questo argomento fra quelli che portano alla colpevolezza per i cambiamenti del clima? Invece, a sorpresa, mi viene citato il cestino di plastica, avvolto in foglio, anch’esso di plastica, ma trasparente, con cui vengono vendute certe banane. Ciò offre lo spunto per ribadire la condanna della plastica, di cui ormai si giura faccia male perfino il suono della parola e che entra impunemente (e impropriamente) in tutti i discorsi riguardanti i cambiamenti climatici.

Plastica assassina

E non c’è modo di convincere la gente che questo uso della plastica (e non della carta o del legno) sulle banane non è un vezzo a scopo ornamentale o pubblicitario, ma è utile e indispensabile per proteggere il frutto intero dagli ammaccamenti durante il trasporto, e la buccia dall’aria o dall’acqua (ossidazione) e dai parassiti (o dai topi) durante la conservazione, che così sarà più lunga, con evidenti vantaggi economici e anche logistici per tutti. Insomma, la confezione con l’odiata plastica fa durare il frutto più a lungo, evitando che marcisca e che venga davvero “sprecato”; e, grazie al basso costo della plastica, il frutto e la sua confezione possono essere venduti a un prezzo più conveniente per venditore e acquirente. Naturalmente il discorso vale per tutti i frutti o comunque gli alimenti, che solo in casi molto fortunati si possono vendere a km zero e nel momento della migliore maturazione (in questo caso vorrei proprio vedere qual è il produttore che resiste alla tentazione di aumentare il prezzo per far pagare al consumatore la migliore qualità e la freschezza).

Il problema dell’efficienza e del rendimento

Insomma, a dispetto dei vocabolari, per il cittadino medio e l’ambientalista ottuso lo “spreco” non è il consumo eccessivo e scriteriato (di cibi o di risorse), ma è l’uso di materiali e accorgimenti che pur agevolando in qualche modo il consumatore (oltre al produttore, ovviamente) comportano qualche disagio o perdita di tempo, come separare i materiali plastici e portarli nei luoghi di raccolta differenziata. Certamente ogni Inefficienza per qualunque attività sottintende uno spreco e ogni spreco ha un impatto economico e, anche per questo, occorre contrastarlo, ma allora occorre qui ricordare che quando negli anni ’70 nacquero i primi “allarmi globali” riguardanti non tanto l’inquinamento atmosferico quanto la scarsità di risorse consumate in modo irrazionale, la prima reazione degli “scienziati”, forse ancora non corrotti dai grandi finanzieri, fu di studiare a fondo il problema dell’efficienza (o del rendimento, quando si tratti dello stesso concetto fisico e non del tasso di interesse) in ogni sua forma.

Ogni scusa è buona per far soldi

Ma migliorare realmente l’efficienza, spesso con accorgimenti molto semplici, porta inevitabilmente a una diminuzione dei consumi (tanto più grande quanto più l’efficienza era stata trascurata in un dato settore di attività) e quindi il processo è in contrasto con gli interessi dei suddetti finanzieri, che si affrettarono a riconsiderare le “tattiche” da adottare per non far vacillare i consumi. Così in pochi anni (una ventina) l’emergenza “Scarsità di Risorse” fu accantonata, senza peraltro che la Scienza fosse autorizzata a giustificare il voltafaccia, per passare alla minaccia del “cambiamento climatico globale per cause antropiche”. L’etichetta di “causa antropica” fu apposta a qualunque mossa concepita fino ad allora dal genere umano, perché contrapporre ad ogni mossa una contromossa, tanto o poco costosa che fosse, assicurava la stabilità o addirittura la crescita dei consumi, liberandosi anche della preoccupazione dell’abbondanza di risorse, con il motto che “la salvezza del pianeta non ha prezzo”.

Terrorismo psicologico di massa

Il massimo della sfacciataggine si è raggiunto appioppando l’aggettivo “sostenibile” anche ai più insopportabili “status symbol”, per esempio il Sun di Beppe Grillo, funzionante a “idrogeno svizzero”, o la villa per Vip, staccata dalla rete elettrica perché coibentata e alimentata da pannelli solari a Palma di Majorca o in Sardegna. Si trattava solo di assicurarsi che tale prezzo non ricadesse sui finanzieri e sui produttori, ma fu facile ottenere che se ne prendessero carico i consumatori, riconosciutisi irriducibili e scellerati “spreconi”, grazie a opportune azioni terroristiche: libri di Jeremy Rifkin e Al Gore, inizialmente, ma poi innumerevoli film e produzioni Tv, che, abbandonati gli ingenui e improduttivi argomenti antinucleari, tipo “La Sindrome Cinese”, si sbizzarrirono su tremende gelate e spaventose siccità o inondazioni globali, causate dalla fusione dei ghiacci soggetti al riscaldamento di due gradi Celsius in più rispetto a un’immaginaria era preindustriale; fino al recente e veramente unico pupazzetto svedese con treccine e occhi fiammeggianti, che legge commossa una decina di righe senza costrutto (scientifico) scritte dal paparino attore.

Il vero spreco è pagare certi cialtroni

Sono “sprechi per eccellenza” le riunioni dell’enorme carrozzone dell’Onu (circa 2000 sedicenti scienziati, con segretari e interpreti) chiamato Intergovernmental Panel for Climate Changes (IPCC), a cui intervengono anche circa 200 capi di Stato o loro delegati e che si svolge con cadenza più che annuale in piacevoli e lussuose località di vacanza; vi partecipano, quali ospiti d’onore con facoltà di parlare davanti al nobile consesso, la profetessa con treccine e famiglia al seguito (e Pr) e i suoi omologhi colleghi rappresentanti numerosi dei 200 Stati dell’Onu, inviati col compito di mostrare quanto i giovani siano sensibili ai problemi ambientali (e alle località esotiche di vacanza).

Perché delle guerre nel Mondo e delle armi nucleari si parla così poco?

Certamente, nella categoria “sprechi” si devono annoverare anche tutte queste attività politiche anticulturali, ma a me piacerebbe che nella lista si lasciasse sempre il posto principale alle attività belliche (che già lo meritavano anche per le precedenti campagne contro l’inquinamento e il consumo di energia esauribile). È di oggi la conferma che nella città cinese in cui si è manifestata per prima la nuova “influenza” che minaccia il Mondo esiste un laboratorio per la produzione e ricerca di armi chimiche. È improbabile che il virus letale sia nato lì, perché in tal caso se ne conoscerebbero già le caratteristiche e gli antidoti, ma mi chiedo come mai in un mondo in cui è nota con precisione la percentuale di arricchimento dell’uranio che si può ottenere in ogni angolo dell’Iran e della Corea (del Nord) occorra più di un mese per fare ammettere alla Cina di possedere stabilimenti per la guerra batteriologica; a meno che non siano gli stessi americani e altri Paesi europei dominanti (Germania compresa) a usufruire dei prodotti di tali stabilimenti. E mi chiedo anche perché fra gli anatemi lanciati ai popoli ricchi e spreconi non ne abbia mai sentito uno che riguardasse la produzione, il commercio e l’uso di armi, in particolare nucleari, batteriologiche e chimiche, che ai miei tempi tutti i ragazzi “abili” per il servizio militare, conoscevano come “Armi NBC” ed erano condannate obbligatoriamente da papi e capi di Stato, che oggi possono fingere di ignorarne l’esistenza.

Lo spreco non è mangiare la Fiesta Ferrero

Per chiarire ancor meglio la varietà di casi di spreco nelle attività umane della cosiddetta “civiltà occidentale”, cito anche i casi scandalosi di ipocrisia del torneo di Formula Uno e di quello, anche omicida, della Parigi Dakar, reclamizzati con deliranti e poetici servizi dagli stessi “media”, e, di conseguenza, partiti politici, che solo cinque minuti prima (o dopo) hanno stigmatizzato, fingendosi scandalizzati, gli sprechi del cittadino comune quando va a fare una gita fuori porta con l’utilitaria (ma ne esistono ancora?) piena di familiari, che naturalmente lasciano le spiagge, o i boschi, ricoperte di pestifera “plastica”. In conclusione, nonostante le future tasse che saranno messe trionfalmente sulle merendine, e sulla gazzosa, da qualsivoglia governo futuro per ordine dell’Europa Ecologista, ribadisco che “spreco” non è fare merenda con la “Fiesta” Ferrero, come gli ambientalisti accettano di predicare, ma permettere che esistano caserme e fabbriche di armi nelle cui mense, come già ai miei tempi, si consumava (ma solo nei giorni festivi) la stessa identica Fiesta di oggi.