Parcheggiatore abusivo marocchino allontanato da Piazzale Berlinguer per un anno con Daspo Urbano

Alessandria – Il Questore della Provincia di Alessandria ha emesso un provvedimento di divieto di accesso alle aree individuate dall’art. 9 del Decreto Legge 20 febbraio 2017 e regolamento comunale di Alessandria, provvedimento noto come Daspo Urbano, a carico di E.T. M., 22 anni di nazionalità marocchina residente ad Alessandria.

Il giovane era stato segnalato più volte al Prefetto di Alessandria per aver esercitato l’attività di parcheggiatore abusivo all’interno del Piazzale Berlinguer (violazione amministrativa di cui all’art.7 comma 15 bis del C. di S) per cui era stata emessa intimazione d’allontanamento previsto dall’art.10 nr.14/2017. L’uomo, inoltre, con precedenti per reati contro il patrimonio e contro l’incolumità individuale, veniva sanzionato in diverse occasioni per manifesta ubriachezza, colto in evidente stato di ebbrezza all’interno delle aree individuate dal Regolamento di Polizia Urbana della città di Alessandria. Col provvedimento di Daspo Urbano, pertanto, viene interdetto al soggetto l’accesso all’area del Piazzale Berlinguer e nelle aree urbane individuate dal Regolamento Comunale, con validità di 12 mesi.