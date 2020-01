Ritrovato illeso il cacciatore disperso ieri sera nel Tortonese

San Sebastiano Curone – Notte di ricerche per i Vigili del Fuoco del distaccamento di Tortona insieme ai colleghi dell’Unità di comando locale della sede di Alessandria.

I pompieri sono intervenuti ieri sera, intorno alle dieci e mezza, su richiesta dei Carabinieri di Tortona per ricercare un cacciatore disperso durante una battuta di caccia nel comune di San Sebastiano Curone in località Dernice.

L’uomo è stato individuato poco dopo la mezzanotte da un Vigile del Fuoco residente in zona che, libero dal servizio, ha partecipato alle operazioni di ricerca.

Intorno all’una circa il disperso è stato raggiunto ed accompagnato all’Unità di comando locale.

Il cacciatore, 68 anni, starebbe bene anche se in via del tutto precauzionale è stato trasferito all’ospedale dove è stato sottoposto a controlli di routine.

Sul posto hanno operato anche alcune unità della Croce Rossa, del Soccorso Alpino e dei Volontari di Protezione Civile.