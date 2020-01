Da Comune di Acqui Terme

Sicurezza, incontro aperto con i Carabinieri e l’Amministrazione Comunale

Acqui Terme – “Fidati solo di chi conosci” è lo slogan scelto per la campagna informativa per la sicurezza dei cittadini promossa dal Comune di Acqui Terme, la Compagnia dei Carabinieri di Acqui Terme, la Camera di Commercio di Alessandria e i Lions Club Acqui e Colline Acquesi. Un incontro per diffondere una cultura della prevenzione che si terrà giovedì 06 febbraio alle ore 18.00 presso la sala Ex Kaimano, via Maggiorino Ferraris n. 5, Acqui Terme.

Un utile incontro in cui verranno illustrate numerose accortezze e buone regole per evitare le truffe e le contraffazioni più ricorrenti. Saranno, inoltre, spiegati i consigli per rendere più sicura la propria casa. Un focus importante per evitare i raggiri più frequenti: il modus operandi di un truffatore, infatti, è molto differente da quello del ladro, poiché egli mostra il proprio volto e con fare cordiale convince la vittima a farsi aprire la porta. A fornire le indicazioni saranno il sindaco di Acqui Terme Lorenzo Lucchini e il capitano Gabriele Fabian, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Acqui Terme.

L’incontro è rivolto a tutta la cittadinanza, in particolar modo alla popolazione più anziana, soggetta in media a maggiori raggiri e truffe.

“Il tema di questo incontro – dichiara il sindaco di Acqui Terme, Lorenzo Lucchini – è quello della prevenzione di alcuni reati comuni come furti e truffe. Sarà un momento importante di confronto con le forze dell’ordine, in cui sarà possibile avere consigli utili da parte di chi è impegnato ogni giorno nella tutela della nostra sicurezza”.