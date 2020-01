Aggressione in via Norberto Rosa: quarantatreenne grave all’ospedale di Alessandria

Alessandria – Un quarantatreenne marocchino è stato trasportato, ieri sera verso le nove, all’Ospedale di Alessandria in codice dopo quella che si sospetta sia stata un’aggressione con gravi lesioni avvenuta al bar Alba, in via Norberto Rosa ad Alessandria, nei pressi dell’oratorio della Don Bosco.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione Volanti della Questura che dovranno chiarire cosa è accaduto. L’uomo, trovato su una panchina, sanguinante e privo di coscienza, sarebbe stato aggredito.

Il quarantatreenne, tra l’altro, già nel pomeriggio di ieri era stato soccorso per un vistoso taglio al viso. Agli agenti aveva detto di esserselo provocato da solo, cadendo.

Ma qualche ora dopo però la situazione si è presentata ben più grave.