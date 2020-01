Carcere a vita per l’ex primario dell’ospedale di Saronno accusato di 15 omicidi

Milano (Sonia Oliva) – Nel pomeriggio di oggi (27 gennaio 2020) i giudici della Corte d’Assise di Busto Arsizio (Va) hanno emesso la sentenza: ergastolo. Fine pena mai per Leonardo Cazzaniga (a sinistra nella foto), l’ex vice primario dell’ospedale di Saronno (Varese), accusato di 15 omicidi di cui 12 di pazienti del pronto soccorso e tre “fuori dall’ospedale”: il marito, il suocero e la madre della sua amante, l’infermiera Laura Taroni. Cazzaniga, da anni in forze all’ospedale di Saronno e residente a Rovellasca (Co), aveva respinto ogni accusa dicendo di aver sempre operato solo per il bene dei suoi pazienti. A fermare la scia di sangue, i Carabinieri di Saronno che lo arrestarono nel novembre del 2016, nell’ambito dell’operazione Angeli e Demoni, messa a segno dal maggiore Giuseppe Regina dopo una lunga e delicata fase di indagini. Cazzaniga è stato riconosciuto colpevole di 12 omicidi volontari e condannato all’ergastolo con tre anni di isolamento diurno. È stato invece assolto per gli omicidi dei famigliari dell’amante. L’ex medico, dopo la lettura del verdetto, non ha rilasciato alcun commento. “Volevo solo alleviare l’agonia di pazienti terminali. Mi sono attestato nel compito gravoso, nel senso più alto e nobile di queste parole, di intraprendere un cammino di vicinanza al morire, nel tentativo di rendere dignitosa la morte per morti indegne, volente e disumane”. Questo il “protocollo” messo a punto dall’ex primario, queste le parole che aveva pronunciato all’appello finale nelle dichiarazioni spontanee rese davanti alla Corte d’Assise di Busto Arsizio. Per Cazzaniga l’obiettivo era alleviare l’agonia di pazienti in fase terminale. Per la Procura si è invece trattato di interventi terapeutici finalizzati a stroncare esistenze senza alcuna ragione. “Il mio assistito è molto provato, come lo siamo tutti noi” dichiara l’avvocato Ennio Buffoli. Leonardo Cazzaniga ha appreso telefonicamente dal suo legale, la condanna all’ergastolo. “Rispettiamo la sentenza, ma ci sentiamo liberi di non condividerla – aggiunge l’avvocato – bisogna spiegare come si sostiene la volontarietà degli omicidi negli ospedali. Leggeremo le motivazioni”.