L’Home Restaurant: la nuova frontiera della Sharing Economy

Milano (Sonia Oliva) – Si chiama Sharing Economy. Si traduce Economia della Condivisione. Significa “sviluppo di un nuovo modello economico”. Un modello basato sui bisogni effettivi dei consumatori, capace di sfruttare tutte le tecnologie dell’era della digitalizzazione e che ha contribuito alla nascita di molti “imprenditori digitali”. Evoluzioni e innovazioni che vanno però a minare il sodalizio tra la società e il mondo economico. Una società non ancora pronta (e non sufficientemente preparata) per vivere e sopravvivere nel mare magnum delle applicazioni, della rete e dell’informatizzazione in generale.

Un’economia che promuove nuovi stili di vita concentrando le energie sul risparmio, sulla condivisione, il riuso e la ridistribuzione del denaro. Un’economia che si sviluppa e permette di accordarsi semplicemente stando davanti a uno schermo (pc o smartphone) ma che si attua e sfocia, almeno in alcuni casi, in un incontro de visu, nella socializzazione tra gli utenti, quella socializzazione vera, e un po’ dimenticata, che da una App migra alla Realtà.

Sono davvero tante le attività che si rifanno a questo sistema economico. Tra le più famose, il portale Airbnb, nato nel 2007 con l’obiettivo di mettere in contatto chi cerca una camera o un appartamento per brevi periodi con chi è proprietario di spazi da affittare. C’è poi la sharing economy dell’auto. Si chiama car pooling ed è nata per risparmiare: offrendo passaggi ad altre persone si dividono le spese per il viaggio. E ancora Uber, un servizio alternativo ai tradizionali taxi.

Un’economia che punta alla condivisione degli spazi e delle proprietà (come succede ad esempio per il coworking), al baratto, alla pratica del crowfunding (persone che decidono di offrire denaro per sostenere un’attività, senza necessariamente avere qualcosa in cambio) alla riscoperta del “fai da te” e che promuove uno stile di vita nuovo, più “green”, più sano e attento al risparmio. Ventotto miliardi di euro è il valore dell’economia della condivisione in Europa che dovrebbe raggiungere 570 miliardi di euro entro il 2025 (calcoli eseguiti da PWC, Price Waterhouse Coopers). Cifre decisamente importanti che devono portare a un’attenta e veloce definizione delle norme, atte a regolare ognuna di queste attività. Attività circolari che hanno trovato la chiave di volta nel contatto diretto tra domanda e offerta. A tal proposito, l’urgenza di stabilire una legislazione è dettata proprio da un’attività che si sta diffondendo rapidamente, quella dell’Home Restaurant. Il ristorante in casa. Si tratta di chef dilettanti o semplici appassionati di cucina che decidono di mettere a disposizione la propria casa e le loro abilità culinarie per far gustare piatti regionali a perfetti sconosciuti in un’atmosfera famigliare. Contatti e prenotazioni vengono fatte on line tramite piattaforme dedicate. “Non si tratta ancora di un fenomeno di massa come lo si intende in Italia ma potrebbe diventarlo molto presto” racconta Giambattista Scivoletto, amministratore della società che gestisce Bed-and-Breakfast.it e HomeRestaurant.com. “La tendenza è partita nel 2006 con i guerrilla restaurant a New York, per poi diffondersi nel 2009 anche nel Regno Unito. Grazie ai social network, la moda si è estesa a macchia d’olio. Una passione, quella per la cucina, che si può trasformare in un vero e proprio business rispettando alcune regole previste dalla legge di ciascun Paese”. E qui sorge il problema perché nel nostro Paese, nonostante i disegni di legge non siano mancati, ancora oggi non si è completato l’iter burocratico per arrivare a una legge. Tant’è che il dibattito sugli home restaurant e gli adempimenti necessari per intraprendere questa attività sono ancora in corso. Soprattutto dopo la sentenza del 13 gennaio 2020 per una vicenda cominciata 4 anni fa quando il Comune di Montopoli (Pisa) emanò un’ordinanza di chiusura contro un home restaurant contestando la mancata presentazione della S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività). Basandosi sulla definizione di home restaurant (preparare pasti e ospitare a casa propria persone conosciute sul web, trattate come ospiti ma paganti) “non c’è bisogno di presentare in Comune la Scia”. Questo, secondo la sentenza del giudice di pace di San Miniato che ha dato ragione a un cittadino, sanzionato dal comune di Montopoli per 2500 euro, per non aver presentato, appunto, la Scia. Il giudice, avvalendosi della mancanza di riferimenti normativi, oltre ad aver evitato la multa al cittadino, ha anche condannato il Comune a risarcirgli le spese sostenute per il contenzioso (428,46 euro). Ricorso accolto e ordinanza annullata. Una notizia accolta come una grande vittoria da Gaetano Campolo, Amministratore Delegato di Home Restaurant Hotel: “Questa sentenza rappresenta un importantissimo precedente e, oltretutto, è l’ennesima conferma per lo sviluppo del social eating sul territorio italiano. Chiunque ha la possibilità di poter avviare un Home restaurant, un’iniziativa privata che permette la condivisione della passione per la cucina, del territorio e delle tradizioni. Per noi” – prosegue Campolo – “vale il parere del Ministro dell’Interno che il 1 febbraio 2019 ha stabilito che questa attività può essere occasionale. La nostra piattaforma (www.homerstauranthotel.it) è registrata al Mise dal 2016 e forniamo agli associati il permesso di sorveglianza da parte della questura”. Nettamente diversa la posizione di Fipe (Federazione Italiana Pubblici Esercizi). “Chi intende aprire un’attività di home restaurant ha l’obbligo di presentare una SCIA in Comune o di ottenere un’esplicita autorizzazione, nel caso in cui voglia farlo in un’area tutelata. Questo è ciò che prevede il Ministero dello Sviluppo Economico dal 2015 e chi dice il contrario dice una falsità” dichiara Roberto Calugi (nella foto), Direttore Generale di Fipe. “Il fatto che un giudice di pace di San Miniato si sia espresso in maniera opposta, dimostra soltanto che la normativa si presta a interpretazioni diverse. Il Mise ha il dovere di fare chiarezza: non è possibile che migliaia di imprenditori della ristorazione non sappiano se chiunque può svegliarsi al mattino e fare loro concorrenza senza nemmeno dover dichiarare l’apertura dell’attività. È incredibile” aggiunge Calugi, “che si faccia passare il messaggio che una sentenza di un giudice di pace di provincia possa fare giurisprudenza a livello nazionale. Così non è, e lo si impara al primo anno di legge. I ristoranti in casa sono attività di somministrazione e, come tali, devono avere requisiti di onorabilità e professionalità, come i tradizionali ristoranti”. Ci sono però altri aspetti da non trascurare in questo ginepraio tutto italiano. Sottolinea il Direttore Generale di Fipe: “chi apre un home restaurant deve essere soggetto ai controlli da parte delle autorità sanitarie, come avviene per tutte le altre attività. Ne va della sicurezza dei consumatori. Non solo” – conclude Calugi. “In nome di un contrasto all’evasione fiscale a 360°, è necessario estendere anche agli home restaurant l’obbligo di dotarsi di pos per i pagamenti bancomat. Il principio è semplice: stesso settore, stesse regole. Altrimenti è concorrenza sleale”.