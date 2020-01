Per l’attacco l’Alessandria sarebbe in pole position per l’ingaggio di Simone Guerra, attualmente al Vicenza

Alessandria – L’Alessandria sta, in questi ultimi scampoli di calciomercato invernale, sondando il terreno per un nuovo attaccante.

L’ultimo nome, secondo recenti voci di corridoio, sarebbe quello di Simone Guerra (nella foto), 30 anni, ex Feralpisalò e attualmente al Vicenza.

Dal club veneto biancorosso sarebbe arrivata la conferma che il giocatore è in uscita e che ci sono trattative in corso con alcune società tra cui l’Alessandria che sembrerebbe in pole position per l’ingaggio.

In carriera, Guerra ha vestito, tra le altre, le maglie di Piacenza, Spezia, Virtus Entella, Benevento, Matera, Venezia, Feralpisalò e, appunto, Vicenza.